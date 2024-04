Ventimiglia: partirà a fine maggio da via Dante a Nervia la raccolta differenziata

Entro la fine del mese di Maggio partirà il nuovo servizio di raccolta differenziata da Via Dante a Nervia con l’obiettivo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata della città.

"Nei giorni scorsi - spigano dal Comune - è iniziata l’affissione del volantino illustrativo contenente tutte le informazioni necessarie sulle date relative ai due incontri informativi che svolgeranno martedì 30 Aprile, presso la sala del Consiglio Comunale, il primo alle ore 18.00 ed il secondo alle ore 19.30.

In questa nuova area, che comprende le zone comprese tra Via Dante fino e il quartiere di Nervia incluso, non saranno posizionate nuove batterie dotate di serratura, ma verranno adeguate quelle già esistenti tramite l’applicazione di un adesivo, che indicherà cosa conferire nel bidone. Si procederà invece con la posa dei bidoni per il conferimento dell’umido ad oggi mancanti.

La scelta di non acquistare nuove batterie è dettata dal fatto che nei prossimi mesi verranno posizionate le ecoisole informatizzate (la cui gara è attualmente in corso) e, di conseguenza, si procederà al riposizionamento delle precedenti batterie sul resto del territorio.

Tale provvedimento, fortemente voluto dal Sindaco Flavio Di Muro e dall’Assessore alle Politiche Ambientali Milena Raco si è reso necessario in primis per cercare di evitare che il Comune incorra nuovamente in pesanti sanzioni per il mancato raggiungimento degli standard minimi in materia di raccolta differenziata, come definiti dalla normativa nazionale e regionale ed in secondo luogo per arginare il conferimento indiscriminato di rifiuti da parte di utenti provenienti dalle altre aree cittadine nonché da altre città.

Nei prossimi giorni verranno rese note le date ed i luoghi per la consegna dei Kit".