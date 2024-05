Ventimiglia, a Cala del Forte la Bandiera Blu 2024: “Sintesi di tutti i servizi e le iniziative di eccellenza che offriamo”

La sede centrale del Consiglio Nazionale delle ricerche di Roma ha ospitato, ieri 14 maggio, la cerimonia di assegnazione della 38ª edizione delle "Bandiere Blu" 2024, che la Foundation for Environmental Education (FEE) attribuisce ogni anno ai porti turistici che dimostrano una gestione virtuosa in termini di rispetto e protezione dell’ambiente terrestre e marino. All'evento ha partecipato Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare.

“Siamo orgogliosi - ha dichiarato Marco Cornacchia, direttore di Cala del Forte - di aver ottenuto per il secondo anno consecutivo la Bandiera Blu dalla FEE, che è di fatto la certificazione del nostro percorso virtuoso sul tema della sostenibilità ambientale. Un risultato che premia il lavoro di tutto il nostro staff e la fiducia che ci viene riconosciuta dal management di Monaco Ports, la società proprietaria di Cala del Forte. La stagione estiva è alle porte e questo riconoscimento è la sintesi perfetta di tutti i servizi e le iniziative di eccellenza che offriamo ai nostri ospiti sui temi ambientali”.

“Complimenti al management di Cala del Forte per questo importante riconoscimento che conferma l’impegno concreto del porto sui temi dell’ambiente – ha dichiarato il Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro - ho sempre sostenuto che lavorare in squadra funziona e genera risultati di cui beneficia tutta la comunità. La Bandiera Blu rappresenta, infatti, un ulteriore elemento di eccellenza nel progetto della nostra amministrazione, impegnata senza sosta di valorizzazione di tutti gli asset del territorio, che trova in Cala del Forte un partner strategico. Con gli assessori Calcopietro e Catalano stiamo lavorando per estendere, per l'anno prossimo, questo riconoscimento anche a tutta la città”.