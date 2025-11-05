 / Politica

Politica | 05 novembre 2025, 13:46

Sanremo: variante per la riqualificazione della galleria Francia, nuovi lavori per garantire sicurezza e qualità dell’intervento

L'intervento costerà 65mila euro in più e andrà avanti per ulteriori 30 giorni

E' stata approvata dall'amministrazione comunale di Sanremo la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di riqualificazione della Galleria Francia, nell’ambito del programma PINQuA – Pigna Up. La decisione si è resa necessaria a seguito di una serie di imprevisti tecnici e sopraggiunte esigenze operative che hanno reso indispensabile modificare alcune parti del progetto originario per assicurare la piena sicurezza e funzionalità dell’opera.

Tra gli eventi principali che hanno determinato la variante figurano:
- la richiesta della società Dea Spa, gestore dell’illuminazione pubblica, di collocare un nuovo quadro elettrico in posizione differente rispetto al progetto originario;
- la necessità di realizzare una linea elettrica provvisoria per garantire la sicurezza durante i lavori;
- l’esigenza di creare un sistema di fissaggio rinforzato per i nuovi corpi illuminanti della galleria;
- interventi aggiuntivi di idrolavaggio e tinteggiatura delle superfici interne, rese necessarie dal deterioramento delle pitture esistenti;
- la sostituzione completa della pavimentazione del marciapiede, danneggiata oltre le previsioni, per una superficie di circa 590 metri quadrati;
- la programmazione di turni notturni di lavoro per limitare al massimo l’impatto del cantiere sulla viabilità cittadina.

La Direzione Lavori, affidata agli ingegneri Gian Luca Moroni e Tommaso Buschiazzo, ha predisposto la nuova perizia per un importo complessivo netto di 681.951,52, di cui 30.907,58 destinati ai costi per la sicurezza. L’impegno di spesa globale sale così a 879.344,90, con un incremento di 65.000,00 rispetto al progetto iniziale. La Giunta ha pertanto deliberato di destinare tali risorse aggiuntive — inizialmente previste per un intervento di manutenzione straordinaria nei cimiteri cittadini — alla copertura dei costi della variante, ritenendo prioritario completare l’opera pubblica nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza. Contestualmente, è stata concessa una proroga di 30 giorni per la conclusione dei lavori, al fine di consentire l’esecuzione delle opere aggiuntive senza compromettere la regolare circolazione all’interno della galleria.

Carlo Alessi

