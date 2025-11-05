Dolceacqua e Monaco celebrano il secondo anniversario del gemellaggio (Foto)

Dolceacqua e Monaco celebrano il secondo anniversario del gemellaggio tra le due comunità, sottoscritto il 3 novembre del 2023.

Un'occasione per ripercorrere la lunga serie di iniziative realizzate nel corso dell’ultimo anno, a testimonianza di un gemellaggio concreto e vivo, che ha messo in relazione non solo le istituzioni ma anche le realtà sociali, culturali e associative delle due comunità. Alla serata erano presenti i due sindaci, i consiglieri comunali dei rispettivi comuni, l’ambasciatore d’Italia nel Principato di Monaco Manuela Ruosi, l’ambasciatore del Principato di Monaco in Italia Anne Eastwood, il prefetto di Imperia Antonio Giaccari, il viceprefetto Rosa Abussi e Mélanie-Antoinette de Massy, presidente del Monte-Carlo Country Club e cugina del Principe Alberto II.

"Siamo particolarmente soddisfatti – dichiara Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua – perché non ci siamo limitati a firmare un gemellaggio solo sulla carta ma siamo riusciti a coinvolgere attivamente entrambe le comunità, creando scambi, relazioni e visibilità in particolare per il nostro territorio”.

"La nostra istituzione è molto soddisfatta di questa collaborazione e spera di stringere nuove collaborazioni nel 2026" – dice Georges Marsan, sindaco di Monaco, nel suo discorso ufficiale - "Vorrei ringraziare tutti coloro che contribuiscono quotidianamente a promuovere questa gioia, siano essi italiani o monegaschi".

Il comune di Monaco ha omaggiato l’Amministrazione di Dolceacqua con un'opera realizzata dall’artista monegasco Antony Alberti, che ha il suo atelier proprio nel paese dei Doria, raffigurante una Santa Devota nelle acque del Nervia ai piedi del castello.