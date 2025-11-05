 / Attualità

Attualità | 05 novembre 2025, 12:21

Taggia trasforma il centro storico in area pedonale: varchi elettronici e nuovi orari di accesso

Nuove Aree Pedonali Urbane in Piazza Gastaldi, Piazza Farini, Piazza S.S. Trinità e via Soleri: telecamere ai varchi, white list per i residenti e viabilità rivista nel centro storico

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Cambio di passo per la mobilità nel centro storico di Taggia. La Giunta comunale ha approvato l’istituzione di nuove Aree Pedonali Urbane nelle zone di maggior pregio architettonico e turistico della città. Il provvedimento riguarda Piazza Gastaldi, Piazza Farini, Piazza S.S. Trinità e via Soleri, dove sarà regolato l’accesso dei veicoli attraverso sistemi di videosorveglianza, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, vivibilità e qualità dell’aria.

Il piano approvato prevede l’installazione di telecamere per monitorare gli ingressi in Piazza Gastaldi, Piazza Farini e via Soleri, mentre in Piazza S.S. Trinità l’accesso resterà interdetto alle auto tramite segnaletica verticale, senza necessità di varchi elettronici. La decisione è accompagnata da una modifica al senso di marcia in vico San Sebastiano, necessaria per adeguare la viabilità al nuovo assetto pedonale.

Il Comune punta a un centro storico più fruibile, riducendo traffico e rumore e rendendo gli spazi più sicuri per residenti e visitatori. La regolamentazione degli accessi si baserà su fasce orarie definite, con varchi non attivi al mattino e nel tardo pomeriggio e controlli elettronici nel resto della giornata: dal lunedì al sabato in via Soleri il varco sarà non attivo dalle 6 alle 12 e dalle 16 alle 19, mentre nelle restanti ore della giornata sarà attivo il controllo elettronico. In Piazza Gastaldi e Piazza Farini, sempre dal lunedì al sabato, i varchi saranno non attivi dalle 6 alle 12 e attivi per il resto della giornata. In Piazza S.S. Trinità l’accesso resterà chiuso al traffico in modo permanente. La domenica e nei giorni festivi i varchi delle Aree Pedonali Urbane saranno attivi per l’intera giornata.

Per i residenti saranno previste deroghe, ma solo per il transito e non per la sosta. Le targhe dei veicoli autorizzati dovranno essere inserite in una “white list” gestita dalla Polizia Locale, con rinnovo ogni due anni. Resteranno liberi i passaggi per mezzi di soccorso, forze dell’ordine e altre categorie specifiche come i veicoli al servizio delle persone con disabilità. La fermata sarà consentita solo per brevi operazioni di salita e discesa dei passeggeri e senza intralciare il passaggio.

Il Comune annulla tutte le precedenti regolamentazioni delle aree interessate e incarica la Polizia Locale della gestione operativa del nuovo sistema, compresa la modulistica per le autorizzazioni e il controllo degli accessi. Ogni violazione ai nuovi divieti comporterà le sanzioni previste dal Codice della Strada.

L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione è dare più spazio alle persone, valorizzare il centro storico, tutelarne il patrimonio monumentale e incentivare una mobilità più sostenibile. Una trasformazione che punta a rendere la città più accogliente, ordinata e attrattiva, senza rinunciare alle esigenze di residenti e attività commerciali.

Andrea Musacchio

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium