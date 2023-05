Bomba Day un anno dopo: il ricordo dei sindaci Conio e Giuffra, "Il sorriso degli anziani e delle persone fragili nonostante la difficoltà"

Un anno fa la popolazione di Taggia, Riva Ligure e parte di Sanremo e Castellaro si trovava a vivere il Bomba Day. Una giornata diversa per 10mila persone che si trovavano nella zona rossa: il perimetro tracciato intorno alla bomba della Seconda Guerra Mondiale, trovata nel letto del torrente Argentina tra l'Aurelia e il Ponte della Ciclabile.

Alle prime luci dell'alba del 15 maggio 2022 scattò l'evacuazione, seguita dal blocco al traffico sulle strade. L'emergenza terminò solo alle ore 20. A distanza di un anno il ricordo di quelle ore è ancora vivo nella memoria di Mario Conio e Giorgio Giuffra, i sindaci rispettivamente di Taggia e Riva Ligure. Loro vissero in prima persona tutte le fasi: dalla scoperta dell'ordigno il 22 aprile, passando poi per le riunioni organizzative, fino ad arrivare così al 'bomba day' quando l'ordigno venne disinnescato dal 32° Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense dell'Esercito.

È passato un anno dal bomba day...

"É stato il giorno del completamento di un lungo lavoro che aveva visto protagonista tutte le articolazioni dello Stato. - afferma Giuffra - Un giorno in cui tutte le tessere del puzzle dovevano essere messe ognuna al loro posto per decretare la buona riuscita della gestione di quella che era stata una emergenza concreta a tutti gli effetti. Ricordo ancora il coordinamento dell'allora prefetto Armando Nanei, l'impegno di tutte le forze dell'ordine e di Regione Liguria, la dedizione messa dalla Croce Rossa e dai nostri Alpini e soprattutto la tanta pazienza e responsabilità con la quale i cittadini hanno risposto ai disagi di quella situazione".

"In quei giorni così difficili si è rinforzato il legame con le tante persone che avevano collaborato alla buona riuscita della gestione dell'emergenza. Penso subito all'allora prefetto Armando Nanei, così come all'attuale Questore Giuseppe Peritore e a tutte le forze dell'ordine. Ognuno nel suo ruolo ha permesso di gestire una situazione complessa e potenzialmente rischiosa. Tanti gli elementi che hanno decretato il risultato finale: l'ordine e la fermezza ma anche la serenità. - aggiunge Mario Conio - Il ritorno l'abbiamo avuto nella risposta dei cittadini che avevano compreso perfettamente il rischio e la necessità di seguire le regole atte a tutelare la loro incolumità, sebbene con un prezzo in termini di disagi, molto alto".

Qual è stato il momento che più vi ricordate di quella giornata?

"Ricordo soprattutto i sorrisi riconoscenti di tutte le persone ospitate nell'area ristoro don Luigi Aichino. La cosa che più mi preoccupava era il trasferimento degli ospiti della residenza Anni Azzurri, ospitati presso la ex struttura De Albertis a Santo Stefano al Mare. Era il momento più delicato. - racconta Giuffra - Sono andato a fargli visita e mi ricordo che i nostri anziani avevano vissuto tutto come una gita, sicuramente anche grazie al direttore Stefano Faraldi. Mi sono sentito orgoglioso quando sono stato accolto dagli applausi degli anziani. Mi ha sciolto la tensione che era davvero alta".

"Di quel giorno mi porto dietro soprattutto le persone anziane e quelle più fragili. - risponde Conio - Loro sono state quelle che hanno usufruito di più dei servizi messi in campo per la gestione dell'emergenza. Al campo base allestito tra le scuole, la tensione iniziale fatta di concreta preoccupazione dopo poco aveva lasciato spazio allo svago ed al divertimento che aveva visto insieme anziani e giovani. Una serenità tangibile nel sacrificio e nel disagio di quella giornata. Ricordo anche che eravamo ancora in epoca Covid e sono andato io personalmente a portare generi alimentari nel punto dove erano assistiti i positivi. Aiutare quelle persone mi aveva profondamente colpito. È stato uno dei momenti più importanti e complessi da gestire e non meno importante è stata l'enorme soddisfazione nel vedere dalla popolazione il riconoscimento per il buon lavoro svolto".

Che cosa vi ha lasciato quell'esperienza come amministratori?

"È stata una esperienza che ha accresciuto il mio bagaglio amministrativo ma se potessi cancellare quanto vissuto dalla mia popolazione in quel giorno così come negli anni del Covid, non esiterei un istante. - commenta Giuffra - Tutte le crisi offrono l'opportunità di imparare qualcosa. In quel caso abbiamo gestito la tensione, dimostrando responsabilità in un momento in cui si andava a toccare nel vivo le persone. Ecco, si sente spesso dire che i cittadini non abbiano rispetto per le indicazioni delle autorità preposte, il bomba day almeno sul nostro territorio ha dimostrato il contrario. I cittadini sono stati responsabili dando una risposta perfetta al particolare momento. Vedere e percepire questa responsabilità da parte di una popolazione davvero matura, mi rinfranca per le sfide del futuro. C'è una comunità unita, rispettosa, sulla quale si può contare. Non che avessi dubbi ma in quel giorno ne ho avuto l'ennesima certezza".