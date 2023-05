Elezioni a Bordighera e ipotesi ricorso, cosa succede adesso? Massimiliano Bassi dovrà decidere

Per il ricorso c'è tempo fino a 30 giorni dalla convalida scritta degli eletti. Quindi dalla data di firma del verbale. A quel punto sarà il Giudice a decidere e potrebbe anche modificare l'esito delle elezioni. Di fronte ad una sentenza, potrebbe seguire un secondo ricorso al Consiglio di Stato entro 20 giorni.



Quindi appare chiaro che i tempi per Bordighera rischiano di allungarsi nel caso prenda piede questa procedura. Di solito, in questi casi, il contenzioso porta il giudice a decisioni più rapide rispetto ad altre questioni amministrative, a causa proprio dell'importanza che assumono queste decisioni per il Comune. Quindi Bordighera ha un sindaco? Sì ed è Vittorio Ingenito e così è fino a quando un giudice non dirà diversamente.