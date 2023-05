Vittorio Ingenito sindaco di Bordighera: "Squadra riconfermata, è un bene per la città. Giunta non prima di due settimane"

Dopo appena un'ora dall'inizio degli scrutini è apparso chiaro che sarebbe stato un testa a testa tra Ingenito e Massimiliano Bassi. Il risultato finale è di 1.853 per Bordighera Vince del sindaco uscente, 1.844 per Bassi Sindaco, seguito da 815 per Trucchi. Il consiglio comunale di Bordighera vedrà quindi una maggioranza a 11 e l'opposizione a 5, con 4 per Bassi e 1 per Trucchi.