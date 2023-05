Elezioni a Bordighera: testa a testa tra Ingenito e Bassi, c'è uno scarto di meno di 10 voti

A Bordighera battaglia sul filo di lana tra Vittorio Ingenito e Massimiliano Bassi per la carica di sindaco. Chiude in terza posizione senza appello Giuseppe Trucchi. Il dato indica Ingenito in vantaggio su Bassi per 8 voti, dato parziale. In ballo c’è il conto sulle schede nulle. Quasi scontata l’ipotesi ricorso da parte del secondo arrivato. Al momento sembra che sia stato chiesto il riconteggio dei voti da Bassi.