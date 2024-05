Arte e poesia, acquarelli del pittore Alberto Pulinetti in mostra a Bordighera (Foto e video)

Acquarelli del pittore Alberto Pulinetti in mostra nella sede dell'Unione Culturale Democratica-Anpi di Bordighera. Si potranno ammirare fino al 21 maggio.

La mostra, a ingresso libero, è aperta al pubblico tutti i giorni, festivi compresi, dalle 17 alle 19 in via Al Mercato 8. “Alle pareti della nostra sede si può ammirare la mostra di acquerelli di Alberto Pulinetti, che è un pittore molto bravo, dal 14 al 21 maggio" - dice Giorgio Loreti, presidente di Ucd e Anpi Bordighera - "In occasione dell'inaugurazione della mostra, il 14 maggio, sono state anche lette alcune poesie da 'Sempre ti vedo' del poeta Paolo Angeletti".

"La poesia di Paolo Angeletti forma immagini istantanee, tracce assolute che decodifico e diventano la parte non ereditabile di me" - fa sapere il pittore Alberto Pulinetti - "La tenda gialla, il ron ron dei camion, la linea nera: quadri che ho rifatto. La scelta di una cravatta, la sensazione di essersi perso qualcosa: gesta eroiche che ho ripetuto".