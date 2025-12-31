Tutto pronto per il grande Capodanno a Sanremo

Tutto pronto a Sanremo per il Capodanno con uno show di musica e luci di grande effetto scenografico: “Sea of Lights” che, come da tradizione, si svolgerà nella cornice del Porto Vecchio (dalle 22 circa).
Previsto anche il “drone light show”, uno spettacolo innovativo di proiezioni luminose tridimensionali personalizzate, per valorizzare i simboli di Sanremo. Non mancheranno i fuochi d’artificio con uno spettacolo piromusicale che avrà diversi punti sparo, con una coreografia che sarà visibile da tutto il lungomare e dai luoghi panoramici della città.
Lo show musicale si articolerà in diversi momenti, con le performance di due artisti che si alterneranno alla consolle, allestita a bordo di uno yacht attraccato alla banchina di piazzale Vesco: lo showman Gianni Rossi e il dj Andrea Montovoli, attore cinematografico e volto noto al pubblico televisivo.
Fino al 6 Gennaio 2026 – Piazza Borea d’Olmo
Scenografie Artistiche Luminose (Videomapping)
Fino al 6 gennaio 2026 - Solettone di Piazza Colombo
Pista di Pattinaggio su Ghiaccio
Fino all’ 11 Gennaio 2026 - Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave
Luna Park
31 DICEMBRE
MUSEO CIVICO - PALAZZO NOTA
ORE 11.00 Laboratori natalizi per bambini “Desideri in cartolina”
PIAZZA BOREA D’OLMO
ORE 16.00 Rassegna musicale “Swing Corner of Christmas” Freddy Colt Swingtet
Centro Studi Musicali Stan Kenton
2 GENNAIO
MUSEO CIVICO - PALAZZO NOTA
ORE 15.30 Laboratori natalizi per bambini “Ghirlanda delle Feste”
PIAZZA EROI SANREMESI – FONTANA SIRO CARLI
ORE 15.30 “Musica & balli” con Francesca Singer – Porto Vecchio snc
PIAZZA BOREA D’OLMO
ORE 16.00 Rassegna musicale “Swing Corner of Christmas” - Luciano Capurro
& Friends - Centro Studi Musicali Stan Kenton
CENTRO STORICO – EX ORATORIO SANTA BRIGIDA
ORE 17.00 Intrattenimento musicale – Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi
BUSSANA
ORE 17.00 Marching Band “Bandakadabra” – Soc. Coop. CMC
VIA MATTEOTTI – ANGOLO VIA CORRADI
ORE 17.30 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica
PIAZZA COLOMBO
ORE 18.00 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica
3 GENNAIO
MERCATO ANNONARIO
ORE 10.30 Intrattenimento musicale “Pianoforte e voce” – Provideoservice
MUSEO CIVICO - PALAZZO NOTA
ORE 15.30 Laboratori natalizi per bambini “Disegni a stampo”
CENTRO STORICO – VIA DE BENEDETTI
ORE 16.30 Intrattenimento Musicale con il Duo “Beat Less”
PIAZZA COLOMBO
ORE 17.00 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica
COLDIRODI
ORE 17.00 Marching Band “Bandakadabra” – Soc. Coop. CMC
VIE E CENTRO CITTADINO
ORE 17.30 Parata luminosa itinerante “Les Mongolfieres” – Ass.ne Le Muse Novae
LE MOSTRE AL FORTE DI SANTA TECLA
VISIONE OLTRE LA LUCE 2.0 Magazzini di Ponente - 4/12/2025 - 21/12/2025
SUI MONTI CON GLI SCI-CERAMICHE E LEGNI D’ARTE Magazzini di Levante - 4/12/2025 - 28/01/2026
LA MANO DELL’ARCHITETTO: ARCHITETTURA, CITTÀ E MARE Quartiere dei Soldati - 18/12/2025 - 25/01/2026
VISITE GUIDATE
COLDIRODI - 31 DICEMBRE ORE 10.00 Ritrovo capolinea autobus (C.so Umberto I)
CIMITERO MONUMENTALE - 4 GENNAIO ORE 15.00 Ritrovo davanti al cimitero (Foce)
PALAZZO BELLEVUE E LA SANREMO DELLE TESTE CORONATE - 5 GENNAIO ORE 15.00 Ritrovo in Piazza Colombo (ex edicola)
SANREMO ROSSOSANGUE - 6 GENNAIO ORE 15.00 Ritrovo davanti al Casinò
Prenotazioni: da martedì a domenica al 0184580700 fino ad esaurimento posti (spostamenti con mezzi propri).
4 GENNAIO
VIE E CENTRO CITTADINO
ORE 10.30 Sfilata della Banda Folkloristica Int.le “Canta e Sciuscia”
PIAZZA EROI SANREMESI – FONTANA SIRO CARLI
ORE 15.30 “Davide Laura e il suo violino” – Porto Vecchio snc
MUSEO CIVICO - PALAZZO NOTA
ORE 15.30 Laboratori natalizi per bambini “Scarabocchi e personaggi a collage”
CENTRO STORICO – EX ORATORIO SANTA BRIGIDA
ORE 17.00 Intrattenimento musicale – Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi
PIAZZA BOREA D’OLMO
ORE 17.00 Esibizione del pianista Massimo D’Alessio
POGGIO
ORE 17.00 Marching Band “Bandakadabra” – Soc. Coop. CMC
VIA MATTEOTTI – ANGOLO VIA CORRADI
ORE 17.30 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica
5 GENNAIO
QUARTIERI PERIFERICI
ORE 17.00 Marching Band “Bandakadabra” – Soc. Coop. CMC
VIA MATTEOTTI – ANGOLO VIA CORRADI
ORE 17.00 Spettacolo Musicale “Kanta con noi Christmas 2025” – Ass.ne Vivi Armea
PIAZZA BOREA D’OLMO
ORE 17.30 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica
CENTRO STORICO – EX ORATORIO SANTA BRIGIDA
ORE 18.00 Rassegna teatrale Saliscendi per la Pigna “Ci siam cascate di nuovo”
con A. Faiella - Nidodiragno Produzioni/Coop. CMC
6 GENNAIO
PIAZZA COLOMBO
0RE 15.30 Spettacolo per bambini “La Befana vien di notte” - Talea Ass.ne Cult.
VIA MATTEOTTI – ANGOLO VIA CORRADI
ORE 17.00 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” - Ass.ne Fare Musica
VIE E CENTRO CITTADINO
ORE 17.30 Marching Band “Bandakadabra” – Soc. Coop. CMC