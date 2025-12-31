Tutto pronto per il grande Capodanno a Sanremo

Tutto pronto a Sanremo per il Capodanno con uno show di musica e luci di grande effetto scenografico: “Sea of Lights” che, come da tradizione, si svolgerà nella cornice del Porto Vecchio (dalle 22 circa).

Previsto anche il “drone light show”, uno spettacolo innovativo di proiezioni luminose tridimensionali personalizzate, per valorizzare i simboli di Sanremo. Non mancheranno i fuochi d’artificio con uno spettacolo piromusicale che avrà diversi punti sparo, con una coreografia che sarà visibile da tutto il lungomare e dai luoghi panoramici della città.

Lo show musicale si articolerà in diversi momenti, con le performance di due artisti che si alterneranno alla consolle, allestita a bordo di uno yacht attraccato alla banchina di piazzale Vesco: lo showman Gianni Rossi e il dj Andrea Montovoli, attore cinematografico e volto noto al pubblico televisivo.

Fino al 6 Gennaio 2026 – Piazza Borea d’Olmo

Scenografie Artistiche Luminose (Videomapping)

Fino al 6 gennaio 2026 - Solettone di Piazza Colombo

Pista di Pattinaggio su Ghiaccio

Fino all’ 11 Gennaio 2026 - Piazzale Carlo Dapporto e Pian di Nave

Luna Park

31 DICEMBRE

MUSEO CIVICO - PALAZZO NOTA

ORE 11.00 Laboratori natalizi per bambini “Desideri in cartolina”

PIAZZA BOREA D’OLMO

ORE 16.00 Rassegna musicale “Swing Corner of Christmas” Freddy Colt Swingtet

Centro Studi Musicali Stan Kenton

2 GENNAIO

MUSEO CIVICO - PALAZZO NOTA

ORE 15.30 Laboratori natalizi per bambini “Ghirlanda delle Feste”

PIAZZA EROI SANREMESI – FONTANA SIRO CARLI

ORE 15.30 “Musica & balli” con Francesca Singer – Porto Vecchio snc

PIAZZA BOREA D’OLMO

ORE 16.00 Rassegna musicale “Swing Corner of Christmas” - Luciano Capurro

& Friends - Centro Studi Musicali Stan Kenton

CENTRO STORICO – EX ORATORIO SANTA BRIGIDA

ORE 17.00 Intrattenimento musicale – Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi

BUSSANA

ORE 17.00 Marching Band “Bandakadabra” – Soc. Coop. CMC

VIA MATTEOTTI – ANGOLO VIA CORRADI

ORE 17.30 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

PIAZZA COLOMBO

ORE 18.00 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

3 GENNAIO

MERCATO ANNONARIO

ORE 10.30 Intrattenimento musicale “Pianoforte e voce” – Provideoservice

MUSEO CIVICO - PALAZZO NOTA

ORE 15.30 Laboratori natalizi per bambini “Disegni a stampo”

CENTRO STORICO – VIA DE BENEDETTI

ORE 16.30 Intrattenimento Musicale con il Duo “Beat Less”

PIAZZA COLOMBO

ORE 17.00 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

COLDIRODI

ORE 17.00 Marching Band “Bandakadabra” – Soc. Coop. CMC

VIE E CENTRO CITTADINO

ORE 17.30 Parata luminosa itinerante “Les Mongolfieres” – Ass.ne Le Muse Novae

LE MOSTRE AL FORTE DI SANTA TECLA

VISIONE OLTRE LA LUCE 2.0 Magazzini di Ponente - 4/12/2025 - 21/12/2025

SUI MONTI CON GLI SCI-CERAMICHE E LEGNI D’ARTE Magazzini di Levante - 4/12/2025 - 28/01/2026

LA MANO DELL’ARCHITETTO: ARCHITETTURA, CITTÀ E MARE Quartiere dei Soldati - 18/12/2025 - 25/01/2026

VISITE GUIDATE

COLDIRODI - 31 DICEMBRE ORE 10.00 Ritrovo capolinea autobus (C.so Umberto I)

CIMITERO MONUMENTALE - 4 GENNAIO ORE 15.00 Ritrovo davanti al cimitero (Foce)

PALAZZO BELLEVUE E LA SANREMO DELLE TESTE CORONATE - 5 GENNAIO ORE 15.00 Ritrovo in Piazza Colombo (ex edicola)

SANREMO ROSSOSANGUE - 6 GENNAIO ORE 15.00 Ritrovo davanti al Casinò

Prenotazioni: da martedì a domenica al 0184580700 fino ad esaurimento posti (spostamenti con mezzi propri).

4 GENNAIO

VIE E CENTRO CITTADINO

ORE 10.30 Sfilata della Banda Folkloristica Int.le “Canta e Sciuscia”

PIAZZA EROI SANREMESI – FONTANA SIRO CARLI

ORE 15.30 “Davide Laura e il suo violino” – Porto Vecchio snc

MUSEO CIVICO - PALAZZO NOTA

ORE 15.30 Laboratori natalizi per bambini “Scarabocchi e personaggi a collage”

CENTRO STORICO – EX ORATORIO SANTA BRIGIDA

ORE 17.00 Intrattenimento musicale – Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi

PIAZZA BOREA D’OLMO

ORE 17.00 Esibizione del pianista Massimo D’Alessio

POGGIO

ORE 17.00 Marching Band “Bandakadabra” – Soc. Coop. CMC

VIA MATTEOTTI – ANGOLO VIA CORRADI

ORE 17.30 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

5 GENNAIO

QUARTIERI PERIFERICI

ORE 17.00 Marching Band “Bandakadabra” – Soc. Coop. CMC

VIA MATTEOTTI – ANGOLO VIA CORRADI

ORE 17.00 Spettacolo Musicale “Kanta con noi Christmas 2025” – Ass.ne Vivi Armea

PIAZZA BOREA D’OLMO

ORE 17.30 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

CENTRO STORICO – EX ORATORIO SANTA BRIGIDA

ORE 18.00 Rassegna teatrale Saliscendi per la Pigna “Ci siam cascate di nuovo”

con A. Faiella - Nidodiragno Produzioni/Coop. CMC

6 GENNAIO

PIAZZA COLOMBO

0RE 15.30 Spettacolo per bambini “La Befana vien di notte” - Talea Ass.ne Cult.

VIA MATTEOTTI – ANGOLO VIA CORRADI

ORE 17.00 Rassegna “I Suoni del Natale a Sanremo” - Ass.ne Fare Musica

VIE E CENTRO CITTADINO

ORE 17.30 Marching Band “Bandakadabra” – Soc. Coop. CMC