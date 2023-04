L'Asd Yoshinryu Judo di Bordighera organizza una gara internazionale per le classi giovanili al Palasport di via Diaz (Foto e video)

L’Asd Yoshinryu Judo di Bordighera organizzerà, con il patrocinio del Comune, una gara internazionale di judo rivolta alle classi giovanili che avrà luogo presso il Palasport “Biancheri” di via Diaz sabato 6 maggio dalle 9 alle 16.30 circa.

Nella città delle palme andrà, perciò, in scena un Trofeo Internazionale di Judo Giovanile. "La particolarità di questo evento è il carattere di internazionalità visto che vi sono squadre provenienti dal Belgio e dalla Francia" - fa sapere il presidente dell'Asd Yoshinryu Judo di Bordighera Giacomo Bovenzi - "Inoltre, sono più di 15 le società provenienti dalla Liguria e dalle regioni vicine, per un totale di circa 200 atleti tra gli 8 e gli 11 anni che si confronteranno in prove individuali e a squadre su 200 mq di tatami".

"L’organizzazione è gestita dall’associazione Asd Yoshinryu Judo di Bordighera con il prezioso e fondamentale contributo degli atleti e soprattutto dei loro genitori che si stanno occupando attivamente di ogni dettaglio per la buona riuscita della manifestazione, senza il loro supporto non sarebbe possibile tutto ciò" - sottolinea Bovenzi - "Interessante è l’indotto dell’evento che porterà visibilità alla nostra cittadina, che si avvicina sempre di più verso 'città dello sport': si stima infatti che nella giornata possano arrivare fino a 600 persone tra familiari, tecnici ed accompagnatori, molti dei quali soggiorneranno per il fine settimana godendo delle belle giornate. E’ prevista anche la presenza del sindaco Vittorio Ingenito e dell’assessore allo Sport Stefano Gnutti, che premieranno i partecipanti".

Una manifestazione internazionale che conferma Bordighera sempre più città dello sport. "E' importantissimo che Bordighera riesca ad ospitare eventi di questo genere. Vedere tanti giovani venire qui per fare sport è veramente un motivo di soddisfazione e di orgoglio" - commenta l'assessore allo Sport Stefano Gnutti.