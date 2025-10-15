Sanremo, la lezione di vita di Nicolas Deplano. Nato senza braccia ha preso la patente: “Guidare con i piedi per essere libero” (Foto e video)

C’è una forza che non si insegna, ma che si conquista ogni giorno. È quella che anima Nicolas Deplano, 24 anni, dj e produttore musicale di Badalucco, nato senza braccia e diventato simbolo di determinazione e coraggio. Dopo sei anni di tentativi, burocrazia, modifiche tecniche e test, Nicolas ce l’ha fatta: ha ottenuto la patente di guida, e presto potrà muoversi in autonomia al volante di una Kia Picanto adattata per essere guidata con i piedi.

Il giovane, conosciuto anche come FeetDJ, ha raccontato la sua storia questa mattina al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, nel corso dell’incontro dedicato alla sicurezza stradale. Davanti a studenti e cittadini, Deplano ha emozionato la platea parlando della sua battaglia contro i limiti imposti dalla disabilità e, spesso, dallo sguardo della società.

“Le persone con disabilità possono condurre una vita più che normale – ha raccontato –. Purtroppo ancora oggi nel mondo la disabilità è vista come un limite. Invece bisogna farsi avanti, bisogna sfidare quei limiti. Io ci provo, non solo per me, ma per chi non ha la forza di farlo. Spero che quello che sto facendo serva ad aprire le porte anche agli altri”.

Le sue parole hanno lasciato il segno, come il suo motto ormai diventato virale: “Mai mollare, perché il giorno in cui molli hai distrutto te stesso”. Una frase che non è solo una dichiarazione di intenti, ma la sintesi perfetta di un percorso lungo, pieno di ostacoli e di cadute, ma mai di resa. “Quando ti lasci abbattere – ha detto – è come se ti spegnessi. Se non riesci a fare una cosa, provaci mille volte. Anche se non ti riesce, non ti pentirai di averci provato. Non lasciate mai che un bullo o un ostacolo vi spenga: conquistate sempre quello che volete”.

La conquista della patente rappresenta per lui molto più di un documento: è il simbolo della libertà. Dopo anni in cui doveva dipendere dal padre per ogni spostamento, ora potrà viaggiare da solo, raggiungere le serate, vivere la sua vita “come tutti gli altri”.

Ma Nicolas non si ferma qui. Oltre alla musica e alla guida, ha un altro sogno nel cassetto: partecipare a un rally insieme al fratello Cristian. “Abbiamo la passione per i motori fin da piccoli. Lui è più grande e ha già provato l’emozione della corsa. Io sogno di fare il copilota, e stiamo cercando di ottenere i brevetti. Non so quando succederà, ma ci proveremo fino in fondo”.

Applaudito a lungo dal pubblico del Casinò, Nicolas Deplano è uscito dal palco tra l’affetto e l’ammirazione di tutti. La sua storia, fatta di ostacoli trasformati in opportunità, ricorda che la disabilità non è un limite, ma un diverso punto di partenza. E che, come dice lui, “se vuoi qualcosa davvero, devi provarci. Mille volte, se serve”.