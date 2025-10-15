La ciclabile del Ponente ha ufficialmente un nome: Claudio Scajola “Si chiamerà Riviera dei Fiori”

Ora è ufficiale: la grande pista ciclabile che collega Diano Marina (e presto arriverà fino ad Andora) con Ospedaletti si chiamerà Pista ciclabile della Riviera dei Fiori. L’annuncio è arrivato dal presidente della Provincia e sindaco di Imperia, Claudio Scajola, nel corso dell’inaugurazione dell’ex stazione ferroviaria di Santo Stefano al Mare, trasformata in un nuovo spazio di accoglienza e servizi per i turisti.

La denominazione, proposta già nei mesi scorsi e ora definitivamente approvata, punta a valorizzare l’identità del Ponente ligure attraverso un marchio territoriale forte e riconoscibile. “Riviera dei Fiori” è infatti un nome che racchiude la storia, la bellezza e la vocazione turistica di un territorio che vuole presentarsi al mondo come un’unica destinazione. “Intitolare la nostra ciclopedonale alla Riviera dei Fiori – aveva spiegato Scajola già a fine marzo – significa renderla immediatamente identificabile e collegarla al patrimonio naturale e culturale che la circonda. È anche un segnale di coesione tra i Comuni attraversati, dal mare all’entroterra, da Diano Marina fino a Ospedaletti.”

La pista, che segue il tracciato dell’ex ferrovia costiera, rappresenta uno dei più importanti progetti di mobilità dolce in Liguria e in Italia, con l’obiettivo di unire turismo, sostenibilità e qualità della vita. Con il completamento del tratto fino ad Andora, il percorso offrirà oltre 40 chilometri di strada panoramica tra mare, fiori e macchia mediterranea.