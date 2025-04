Ventimiglia, all'Istituto "Cavour" giornata in ricordo del giornalista Siani (foto)

Ieri è svolto un incontro dibattito delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dei plessi di Ventimiglia alta e Roverino dell’ IC 2 Cavour di Ventimiglia, avente come punto focale il ricordo del giornalista Giancarlo Siani, barbaramente ucciso dalla camorra e, l’insegnamento civile che ne deriva.

Da remoto si è collegato il Prof.Paolo Siani, fratello del giornalista, che ha risposto alle interessanti domande degli alunni, fornendo una testimonianza partecipativa di quanto espresso dal lavoro svolto dal fratello, in difesa della legalità spinta fino all’estremo sacrificio.

"Giancarlo Siani è oggi un simbolo di coraggio e di lotta per la verità. La sua storia, tragicamente conclusasi a soli 26 anni, ha reso immortale il suo messaggio, il suo esempio ed il suo giovane e solare volto. Proprio come nella mitologia greca, dove la ninfa Teti chiese al figlio Achille di scegliere tra una vita lunga e anonima e una breve ma gloriosa, Siani ha scelto – anche se inconsapevolmente – la seconda strada, divenendo, come Achille, un eroe che sarebbe stato ricordato per sempre.Giancarlo non si è mai piegato alle minacce, non ha mai abbandonato la sua missione: la ricerca della verità. Nella sua professione giornalistica, ha avuto il coraggio di svelare i legami oscuri tra la camorra e la politica, di denunciare senza paura l’illegalità e di dare voce a chi, altrimenti, non l’avrebbe avuta. Le sue parole sono diventate un’arma potente contro la criminalità, e la camorra ha cercato di fermarlo, credendo che zittirlo avrebbe cancellato la sua lotta. Ma ciò che la camorra voleva spegnere ha reso eterno".

Sempre da remoto è intervenuto il Provveditore agli studi della provincia di Imperia, Dott.Roberto Campagna, la cui partecipazione è stata apprezzata soprattutto perchè costantemente vicino alle scuole del territorio imperiese.

I lavori sono stati introdotti dalla Dirigente scolastica, Dott.ssa Antonella Costanza, che ha portato i saluti dell’Istituto agli illustri interlocutori e della quale si sottolinea, con la collaborazione della docente referente alla legalità dell’Istituto Roberta Masi, il costante impegno nel proporre e preparare incontri aventi come tema la difesa dei valori civili.