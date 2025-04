"I 'Zuveni di Santa Marta' rendono omaggio alle Suore di Santa Marta di Ventimiglia (foto)

Dopo aver raggiunto il prestigioso terzo posto alla sfilata del Corso Fiorito di Sanremo, con il carro dedicato all’Olanda, la compagnia carrista "Zuveni di Santa Marta" ha deciso di rendere omaggio alle Suore di Santa Marta di Ventimiglia, un gesto che ha un significato profondo per tutti i membri del gruppo.



Fondata all’interno delle mura dell’istituto scolastico di Santa Marta, la compagnia è nata grazie all'iniziativa di Suor Angela, che ha ispirato Christian Terribili, presidente dei “Zuveni”, a radunare un gruppo di genitori di alunni della scuola dell’infanzia e primaria, pronti a mettersi in gioco. Con il passare degli anni, il gruppo ha acquisito sempre più notorietà nel mondo dei carri fioriti, ma quello che è nato non è solo un gruppo di appassionati, ma una vera e propria famiglia.



I "Zuveni di Santa Marta", infatti, non si limitano alla sola preparazione dei carri per la famosa sfilata, ma si ritrovano in numerosi momenti di socializzazione. Un gruppo che non si limita alla creazione di splendidi carri, ma che vive anche al di fuori degli eventi ufficiali, stringendo legami profondi tra i suoi membri.



Proprio per celebrare il loro percorso e per esprimere gratitudine, ieri la compagnia ha consegnato alle Suore di Santa Marta un poster commemorativo, che raffigura il carro che li ha portati al terzo posto al Corso Fiorito di Sanremo, insieme a una foto che immortala il gruppo dei "Zuveni" ancora una volta "insieme".



Un gesto che non solo celebra il successo ottenuto, ma rinnova il legame speciale tra la compagnia e l'istituto scolastico di Santa Marta, un legame che continua a crescere nel tempo, portando con sé tradizione, passione e comunità.