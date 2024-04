Sanremo: i navigatori fanno sbagliare strada ai Tir, in molti escono dalla A10 e finiscono a Coldirodi

Sono molte le segnalazioni dei residenti di Coldirodi, frazione di Sanremo, che lamentano i continui errori (con relativi pericoli) dei Tir stranieri che ‘invadono’ le strade del piccolo borgo dell’entroterra matuziano.

L’ultimo caso è avvenuto nelle ultime ore e, ancora una volta come confermato dal camionista, è stato il navigatore a portarlo all’interno della frazione, addirittura fino a piazza San Sebastiano (dove è in corso il lavoro di ristrutturazione).

I residenti hanno chiesto l’intervento della Polizia Municipale che, non senza difficoltà, è riuscita a far fare manovra al mezzo e farlo rientrare su via Padre Semeria. Un problema, quello dei Tir che sbagliano strada per colpa dei navigatori, che sembra diventato cronico per Coldirodi anche se non è raro trovare situazioni simili anche in altre zone della città.

“Abbiamo chiesto alla Municipale – ci hanno detto alcuni residenti – di installare nuovi cartelli e di verificare cosa si possa fare per evitare quanto sta accadendo, ormai con regolarità. La presenza di questi grandi mezzi è purtroppo pericolosa e non è raro che, molti di loro per poter poi fare le manovre e tornare indietro, distruggano cartelli e aiuole della zona”.