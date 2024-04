Inferno in autostrada e sulle linee ferroviarie: rientro da incubo dalla Liguria

Il ritorno a casa dei vacanzieri dopo il ponte del 25 aprile sta creando code chilometriche in A10 dalla Liguria verso verso il Piemonte e anche per chi ha imboccato l’Aurelia non è finita meglio.

Come se non bastasse proseguono i disagi sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Genova che si stanno registrando da stamattina a causa di un guasto verificatosi intorno alle 9.40 ad Andora, in provincia di Savona.