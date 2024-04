Bordighera, bilico perde il semirimorchio in autostrada: vigili del fuoco in azione (Foto)

Un bilico perde il semirimorchio in autostrada. Tragedia sfiorata, questa sera, sull'A10 all'ingresso dell'autogrill di Bordighera sud in direzione Genova.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, il personale dell'Autostrada dei Fiori e la polizia stradale.

L'autoarticolato mentre era in marcia ha perso il semirimorchio che, sganciatosi, è andato a sbattere sulla carreggiata finendo contro il guard rail e alcune piante. Fortunatamente, in quel momento, non stavano transitando altre vetture e così non si sono registrati feriti.