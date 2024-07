Riva Ligure- Sale in Zucca: mercoledì 31 luglio evento imperdibile presso l’Oratorio di San Giovanni con il maestro internazionale Ennio Cominetti

Prosegue con successo la Rassegna Sale in Zucca, promossa dal Comune di Riva Ligure, che prevede la conduzione da parte dei rinomati giornalisti Renata Cantamessa e Claudio Porchia, che guideranno il pubblico in un percorso tra libri e storie legate all’attualità, alla musica al cibo ed al vino.

La quarta serata sarà l'occasione per presentare il nuovo libro del maestro Cominetti, "Per Bacco, che musica!", un'opera che esplora il profondo legame tra la musica e il vino, offrendo al lettore un'esperienza immersiva e affascinante. E per presentarlo il maestro terrà un concerto nell'Oratorio di San Giovanni, recentemente restaurato, la cui acustica è perfetta per valorizzare le melodie dell’organo e creare atmosfere uniche e suggestive.

Il programma della serata prevede una selezione affascinante di opere che spaziano dal Barocco al Classicismo:

Girolamo Frescobaldi: Toccata seconda (dal Secondo libro, 1636) e Canzon dopo l’Epistola (Messa della Madonna, Fiori musicali)

Alessandro Scarlatti: Toccata in la maggiore (allegro, presto, partita alla lombarda, fuga)

Domenico Scarlatti: Sonata in fa maggiore K 274 e Sonata in re minore K 517

Andrea Lucchesi: Tre Sonate in fa maggiore, do maggiore e sol maggiore

Gaetano Valeri: Tre Sonate in do maggiore, fa maggiore e do maggiore

Johann Sebastian Bach: Fantasia e fuga in la minore BWV 561

Il concerto si concluderà non solo con le note avvolgenti della musica, ma anche con una degustazione di un vino elegante e tipico della zona: la Granaccia, prodotta dalla cantina SanSteva. Questa esperienza sensoriale metterà in risalto l'armonia tra le melodie del maestro Cominetti e il bouquet dei vini, creando un viaggio indimenticabile per i sensi.

Nel libro "Per Bacco, che musica!", il maestro Cominetti invita il lettore a scoprire le intersezioni tra le note e il nettare di Bacco. Con una narrazione appassionata e dettagliata, l’autore ci guida in un percorso che celebra l’incontro tra arte musicale e vino. Grazie alla prefazione di Bruno Gambarotta, scrittore e grande appassionato di musica, il libro acquista una dimensione ulteriore, fornendo un’importante prospettiva che arricchisce il contenuto dell’opera. Con questo nuovo lavoro, Cominetti continua a dimostrare il suo talento e la sua lunga e interessante carriera, offrendo nuovi spunti e riflessioni su temi che uniscono arte, cultura e tradizione.

Ennio Cominetti, organista, compositore, direttore di coro e d'orchestra, svolge attività concertistica in Europa, Centro e Sud America, Medio Oriente e Africa esibendosi nelle più importanti cattedrali e teatri riscuotendo lusinghieri apprezzamenti. È promotore di alcuni festival d'organo in Lombardia ed in particolare nei piccoli paesi sulle sponde del Lago di Como (dove vive), luoghi per altro ricchi di strumenti storici di assoluto valore. Ha inciso numerosi Cd, realizzato video, scritto articoli per riviste musicali italiane (Suonare News) ed europee, tenuto conferenze, masterclass, presieduto giurie. Ha fondato e dirige l'Orchestra Cameristica Lombarda, l'Ensemble Vocale Soli Deo Gloria, il Coro Accademico Lombardo e l'Ensemble strumentale La scala. Compositore di musica organistica (vincitore del Concorso Internazionale di Composizione per organo di Magadino, Svizzera, nel 1982), strumentale, corale e per banda, ha avuto svariate rappresentazioni per Rai Radio 3 ed emittenti straniere tra cui la Bayerishe Rundfunk. Dirige il dipartimento di musica Sacra dell’Arts Academy di Roma.

La rassegna Sale In Zucca proseguirà nel mese di agosto con il seguente programma:

Martedì 6 agosto

Omaggio a Libereso Guglielmi con il cantante Christian Gullone, l’attore Gioacchino Logico

Lunedì 12 agosto

“Pinocchi in camice. Sulla salute non si scherza” di Matteo Bassetti. L’autore ripercorre le storie più celebri di cure rivelatesi inefficaci o dannose, le truffe più eclatanti e i meccanismi attraverso cui alcuni supposti luminari hanno spesso goduto del plauso e della difesa di istituzioni e media. Con una verve insolita e una sferzante sicurezza derivata da tanti anni di studi e ricerche sul campo. Un libro utile per capire il valore fondamentale del metodo scientifico e come agiscono le fake news in ambito medico.

Venerdì 23

Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza di Alessandro Di Battista con prefazione di Piergiorgio Odifreddi

“Scomode verità” Mai abbiamo assistito ad un appiattimento politico e culturale come quello che caratterizza i nostri giorni. Il pensiero critico va disinnescato ed il dissenso va denigrato. La Storia non va considerata. Eppure c’è stato un tempo in cui la politica non aveva così paura di prendere posizione, un tempo in cui gli intellettuali erano pronti a schierarsi,

Giovedì 29

Festa del Moscatello di Taggia con Tinto (Nicola Prudente) e presentazione del libro

Il collo della bottiglia: Storie di Vite di. Esordio nella narrativa per il famoso conduttore radiofonico e televisivo. Una storia di vita che si intreccia come una vite. Intrighi, passioni, misteri e amori segreti che iniziano sulle rive dell’Adriatico dopo che Antonio ha conosciuto Blanche, bellissima e giovane top model franco algerina. La grandeur francese ed il genio italiano.