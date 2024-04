Ospedaletti: ok dal Consiglio comunale all'acquisto dell'immobile di via Roma per la farmacia

E’ stata approvata, con i voti della maggioranza in Consiglio comunale, la pratica per acquistare un immobile in via Roma dove trasferire la farmacia ed un altro nella stessa via dove creare il centro ricreativo per gli anziani.

Nonostante le diverse questioni sollevate dai Consiglieri di opposizione, l’Amministrazione porterà avanti la pratica per acquistare l’immobile della centralissima via di Ospedaletti, dove verrà trasferita la farmacia. La Giunta ha confermato anche nel corso dell’ultimo consiglio, che la decisione è stata presa per questioni di convenienza economica ma anche per ravvivare commercialmente una via che vede oggi molti esercizi sfitti e inutilizzati.

Il locale in questione è l’ex bar Sport, che verrà acquisito con 150mila euro grazie ad un mutuo: “In questo modo – spiegano dalla maggioranza consiliare – il Comune si ritroverà un immobile ed eviterà di pagare gli attuali 16mila euro ogni anno”.