Milano-Sanremo 2025, la nuova organizzazione convince: chiusure stradali ridotte, fibra ottica e mezzi tecnici spostati fuori dal centro

Soddisfazione da parte del Comune e della polizia locale di Sanremo per la riuscita organizzativa dell’edizione 2025 della Milano-Sanremo. A manifestarla è il comandante della municipale, Fulvio Asconio, che sottolinea come le novità introdotte quest’anno abbiano migliorato sensibilmente la gestione dell’evento, riducendo al minimo i disagi per cittadini e residenti e garantendo al contempo un alto livello di sicurezza e controllo.

“Posso certamente dire che è andata molto bene. Rispetto agli anni precedenti, abbiamo dovuto fare i conti anche con la corsa delle donne ma non si sono verificate criticità. Non abbiamo ricevuto particolari riscontri, neanche legati a eventuali disservizi segnalati dai residenti, ha commentato Asconio, tracciando un bilancio positivo della giornata.

Tra gli aspetti più apprezzati, la gestione innovativa dei mezzi tecnici e la riapertura anticipata di corso Mombello, una delle novità principali dell’organizzazione. “Quest'anno abbiamo migliorato alcuni aspetti organizzativi. Dall'area del Mombello abbiamo fatto in modo che la strada non venisse chiusa già dal mercoledì, evitando così problematiche al centro città. Anche i mezzi tecnici sono stati spostati dal centro al fondo di piazzale Dapporto. Erano diversi anni che si stava lavorando in quella direzione e, ora che lo abbiamo fatto, posso dire che abbiamo portato meno disagi”, ha spiegato il comandante.

Come detto, una delle novità più significative dal punto di vista tecnologico è stata la realizzazione di un collegamento in fibra ottica peer-to-peer dedicato, affiancato da una seconda linea di backup, che ha collegato via Roma al fondo di piazzale Dapporto, grazie alla posa di 800 metri di cavo in fibra ottica. L’intervento, realizzato dalla ditta Sistel Telecomunicazioni, ha consentito di trasmettere il segnale per la diretta TV e garantire il collegamento stabile anche con la sede centrale di Roma, sempre tramite fibra. "Questo ha fatto sì che la strada venisse chiusa più tardi e riaperta prima, proprio perché non erano più presenti mezzi particolari. Inoltre, la parte relativa alle premiazioni è stata organizzata nella parte alta, davanti al cinema Centrale, permettendo al pubblico di assistere all'evento. Il modello verrà sicuramente riproposto, e questo collegamento in fibra sarà riutilizzato per altre manifestazioni che potrebbero interessare quella zona".

Asconio ha evidenziato anche l’importanza di aver allontanato i mezzi tecnici che, “ammassati, potevano creare un eventuale pericolo”, sottolineando l’efficacia delle scelte fatte in termini di sicurezza e funzionalità.

Infine, un ringraziamento sentito a tutte le forze in campo: “Voglio ringraziare tutto il personale della Polizia Locale, così come i ranger e la Protezione Civile, per il lavoro svolto in questi giorni. La disponibilità delle persone fa davvero la differenza. Quest’anno la manifestazione ha avuto ancora più impatto, anche perché abbiamo avuto due gare in un solo giorno: la loro presenza è stata fondamentale”.

Quello che la città di Sanremo si lascia alle spalle, oltre ad una gara storica, è una macchina organizzativa che ha retto alla prova con efficacia e che, secondo il comandante Asconio, ha messo le basi per un modello da replicare anche nelle prossime edizioni.