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Politica | 23 marzo 2026, 18:30

Ventimiglia, Di Muro: "Con Alexandra Masson il legame tra la nostra Amministrazione e Mentone si rafforzerà ancora di più"

"Continueremo a lavorare con entusiasmo per sviluppare una sinergia sempre più forte e concreta per tutto il nostro territorio di confine", dice il sindaco

Ventimiglia, Di Muro: &quot;Con Alexandra Masson il legame tra la nostra Amministrazione e Mentone si rafforzerà ancora di più&quot;

"Congratulazioni di cuore e i migliori auguri di buon lavoro ad Alexandra Masson, da oggi sindaco della confinante città di Mentone" - commenta il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

"La collaborazione tra la nostra Amministrazione e Mentone è un percorso in cui crediamo profondamente, nato fin dal mio insediamento e costruito giorno dopo giorno con spirito di dialogo e amicizia tra le nostre comunità" - sottolinea il primo cittadino - "Sono certo che, insieme ad Alexandra, questo legame si rafforzerà ancora di più".

"Solo pochi giorni fa abbiamo avuto il piacere di incontrarci, insieme all’amico Jordan Bardella, per confrontarci su importanti questioni transfrontaliere" - svela Di Muro - "Continueremo a lavorare con entusiasmo per sviluppare una sinergia sempre più forte e concreta per tutto il nostro territorio di confine".

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Elisa Colli

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