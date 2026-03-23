Mentone sceglie il cambiamento verso destra: Alexandra Masson vince e annuncia “una nuova pagina per la città”

Mentone volta pagina. Dopo una campagna elettorale intensa e combattuta, Alexandra Masson ha proclamato la sua vittoria al secondo turno delle elezioni comunali, conquistando il 48,44% dei voti e distanziando nettamente i suoi avversari. La candidata sostenuta dalla destra di RN-UDR, già in testa al primo turno con il 36%, ha consolidato il proprio vantaggio, superando la lista L’Union guidata da Sandra Paire e Louis Sarkozy, ferma al 35,11%, e Florent Champion, che ha ottenuto il 16,46%.

Davanti ai sostenitori riuniti presso il quartier generale di Rue des Marins, tra musica e entusiasmo, Masson ha celebrato il risultato definendolo “una vittoria schiacciante e decisiva”. E ha aggiunto: “Abbiamo un vantaggio di oltre 10 punti”, sottolineando la portata del successo. Nel suo discorso, carico di emozione e determinazione, la futura sindaca ha dichiarato: “Stanotte a mezzanotte volteremo pagina. Stanotte a mezzanotte sarò il sindaco di tutti gli abitanti di Mentone. Ricostruiremo la Perla di Francia”. Parole che segnano l’inizio di una nuova fase politica per la città.

Parallelamente, a Nizza, il sindaco uscente Christian Estrosi, candidato di Orizzonti, ha commentato i risultati del primo turno dal suo quartier generale di Rue Saint-François-de-Paule, ricordando il proprio impegno con parole toccanti: “Essere il vostro sindaco è stato l’onore della mia vita”. Il risultato di Mentone si inserisce in una notte elettorale significativa per l’intera area delle Alpi Marittime, confermando dinamiche politiche in evoluzione e un elettorato sempre più orientato al cambiamento.

Con la vittoria di Masson, Mentone si prepara ora a una nuova amministrazione, tra aspettative, promesse di rinnovamento e la sfida concreta di tradurre il consenso in azione politica.