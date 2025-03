Sanremo e la rinascita turistica: il manager del Royal Marco Sarlo "La città è cambiata totalmente, siamo in una nuova era dell'oro"

Una nuova era dell'oro, tutta matuziana. Lo ha affermato durante la presentazione della fiera turistica B2B Deluxe Travel Market e lo ha ribadito ai nostri microfoni: Marco Sarlo, manager dell'Hotel Royal di Sanremo, non ha dubbi. La città sta vivendo un periodo di grande rilancio, tanto da essere entrata in una "nuova era dell’oro" per il settore turistico.

Sarlo, attivo nel settore turistico di Sanremo da 16 anni, ha tracciato un confronto tra il passato e il presente, evidenziando i numerosi cambiamenti avvenuti nel tempo e, soprattutto, come la città sta vivendo un momento di rinascita. "Sì, io lo credo fermamente. Sono qui da 16 anni e ho visto com'era la situazione allora: dal punto di vista turistico, la città era un po' in disarmo. In questi anni, invece, ci sono stati tantissimi cambiamenti. Recentemente sono stati aperti due alberghi a 5 stelle, molte strutture hanno subito importanti ristrutturazioni, il Royal è stato quasi interamente rinnovato e tutti gli hotel, anche quelli di categoria inferiore, dai 4 ai 3 stelle, hanno avviato significativi programmi di riqualificazione. Questo ha migliorato il prodotto e, di conseguenza, anche la commercializzazione, supportata dall'attività del Comune nel promuovere la destinazione sul mercato internazionale. Il risultato è evidente: gli investimenti stanno crescendo e rispetto al passato la città è cambiata totalmente, e noi non possiamo che esserne soddisfatti."

Secondo Sarlo, gli investimenti e le ristrutturazioni alberghiere hanno migliorato l’attrattività della città, rendendola una meta sempre più ambita. La collaborazione tra operatori del settore e istituzioni ha consentito di rilanciare l’immagine di Sanremo a livello internazionale, ottenendo risultati concreti in termini di afflusso turistico e qualità dei servizi.

Un altro punto su cui ha voluto porre l’attenzione è stato il superamento dell’idea che Sanremo sia legata esclusivamente al Festival della Canzone Italiana. "Il Festival dura una settimana, dieci giorni, forse un mese considerando anche gli addetti ai lavori. Certo, è un evento importante per la città, ma esistono tanti altri eventi e programmi che contribuiscono a promuovere Sanremo e ad attirare turisti anche in altre stagioni. La stagione, di per sé, ha il suo naturale andamento, ma se la destinazione non offre un intrattenimento adeguato, generalmente tutto si affloscia un po'. Devo dire che è stato sapientemente sviluppato un programma di eventi e intrattenimento che non solo aiuta a ridurre i lavori di bassa stagione, ma soprattutto accresce l'interesse verso Sanremo."

L’attenzione all’intrattenimento e agli eventi al di fuori del Festival ha permesso alla città di destagionalizzare il turismo, rendendola attrattiva non solo nei mesi invernali e durante la kermesse musicale, ma per tutto l’anno. Il messaggio di Sarlo è chiaro: Sanremo sta vivendo un periodo di grande crescita e sviluppo, grazie a investimenti mirati, alla riqualificazione delle strutture e a un’offerta turistica sempre più variegata e di qualità.