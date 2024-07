Ad agosto la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse torna ad Apricale con lo spettacolo 'Orlando d'Amore furioso'

Dal 7 al 17 agosto torneremo a popolare la cornice di Apricale con ‘Orlando d’Amore furioso’, testo e regia di Emanuele Conte, che torna in scena, dopo il grande successo della scorsa estate al Parco Villa Duchessa di Galliera, in un nuovo adattamento ripensato per le strade e i vicoli del borgo dell’imperiese dove torniamo ogni estate da oltre trent’anni.

Uno spettacolo ispirato ad uno dei più grandi capolavori della letteratura, in una lunga passeggiata notturna tra scorci inconsueti per riscoprire insieme la straordinaria modernità di Ariosto e dei suoi personaggi, smarriti in un vivere alla continua ricerca di qualcosa che, forse, non troveranno mai.

I codici più sicuri sono quelli della guerra o quelli dell'amore? E puo’ la guerra impedire di riconoscere un sentimento?

Alla ricerca della vera ragione della follia di Orlando, lo spettacolo condurrà il pubblico in un intreccio di peripezie, trepidazioni e destini incrociati, inseguimenti amorosi e feroci confronti, atti di coraggio ed emozioni infantili.

Storie di nobili cavalieri incapaci di amare, di acerrimi nemici che in fondo si somigliano, di coraggiose guerriere, di donne desiderate che forse non esistono, di amori tormentati quanto inconsistenti.

Orlando, Angelica, Rodomonte, Bradamante, Alcina, l’Ippogrifo guideranno gli spettatori in un labirinto di umane passioni, a smarrire il senno per un momento, in uno spazio teatrale senza tempo, in cui si comporranno le loro storie.

Storie attualissime che parlano di amore ma soprattutto di guerra, di follia e di ritrovata saggezza, in una rappresentazione che prenderà vita nei corpi e nelle voci degli attori immersi, insieme agli spettatori, nella scenografia naturale del borgo.

INFO E BIGLIETTERIA

dal 1 agosto dalle 15 alle 19 al n.393.663285

Biglietto intero euro 25 - Under 14 euro 10

Per chi acquista entro il 5 agosto euro 20

Per socio Coop+1 persona la promozione continua con ridotto a 20 euro fino a fine repliche

E’ consigliato l’acquisto in prevendita.

Non è garantita la disponibilità dei posti acquistando in loco la sera stessa .

Tutti gli spettatori dovranno essere muniti di biglietto prepagato. Per migliorare la qualità del servizio e dell’accesso non sarà possibile acquistare biglietti in loco. I biglietti sono acquistabili:

- online su www.teatrodellatosse.it con carta di credito.