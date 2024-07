Carri, musica e coriandoli: una folla alla Battaglia di Fiori Kids a Ventimiglia (Foto e video)

Carri, musica e coriandoli hanno animato il lungomare e alcune vie del centro di Ventimiglia. Una folla ha preso parte, ieri sera, alla quattordicesima edizione della Battaglia di Fiori Kids.

Un carnevale estivo che ha divertito bambini, famiglie e adulti affollati lungo le vie per ammirare i carri allegorici ispirati ad 'Alice nel paese delle meraviglie', 'Biancaneve', 'Le papere fanno qua qua', un cartone animato, il mare e il surf e il tradizionale carro degli alpini. All'evento hanno preso parte anche i giovanissimi frequentanti le scuole estive del comprensorio intemelio, le scuole di danza “Vamos alla playa” di Laura Barone, “Active sport” di Michele Maltempo, “Non solo sport” di Daniela Moro, unitamente a “White Rabbit “Art Studio di Micol Checchi, le associazioni sportive ASD Ventimiglia Calcio, Rotellistica Ventimigliese, Circolo velico Ventimigliese, Sport Club Ventimiglia basket, la Banda Città di Ventimiglia e l’Orchestra filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. Hanno anche sfilato gli Sbandieratori e tamburini coordinati da Raffaello Regina, le ragazze in costume ventemigliuso e, in apertura del corteo, “U Gunfarun” della Cumpagnia di Ventemigliusi insieme all'Amministrazione comunale e ai consiglieri regionali Mabel Riolfo e Veronica Russo.

Dopo quattro anni di stop, è stata un successo la manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Intemelia e dall’associazione Compagnie carriste con il patrocinio del Comune, che fu ideata dal presidente dell’Ente Battaglia di Fiori e successivamente della Proloco Intemelia Roberto Anfossi, scomparso nel 2023, per avvicinare i giovanissimi al mondo creativo e magico del carro infiorato.

L'evento, promosso e seguito dall’associazione ProPonente, si è svolto in totale sicurezza grazie costante controllo e monitoraggio della polizia locale, del gruppo steward di Ventimiglia, dei volontari della Protezione civile, dell'Anget, dell'associazione nazionale carabinieri e degli alpini.