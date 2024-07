Sanremo: pubblico delle grandi occasioni ieri sera al 'Franco Alfano' per la leggenda Dee Dee Bridgewater (Foto)

Anche ieri sera pubblico delle grandi occasioni nell'ambito dellla Sanremo Sumer Symphony all'Auditorium Franco Alfano per il concerto di Dee Dee Bridgewater, leggenda vivente del jazz e del soul, si esibirà per la prima volta con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Vocalist, attrice, educatrice, produttrice, attivista, Dee Dee Bridgewater in oltre 40 anni ha affiancato alla sua straordinaria carriera musicale quella di attrice di teatro, imprenditrice e ambasciatrice FAO, tutto sempre ai massimi livelli. La regina del Jazz contemporaneo in queste settimane sta girando l'Italia con una serie di date, alternando esibizioni con orchestra ad altre con il suo quartetto, composto da donne di straordinario talento.

“È tempo di sottolineare l'importanza delle donne musiciste/strumentiste nel mondo del jazz. Per decenni la scena musicale jazz è stata dominata dagli uomini e spesso è stata un luogo molto tossico per le donne, con una abbondanza di sessismo e molestie sessuali. Voglio riconoscere con le mie azioni che le donne sono potenti, senza competere. E voglio creare uno spazio sicuro per le donne, dove le nostre voci e somiglianze regnano, e siamo visibili. In Italia questa posizione mi sembra particolarmente importante”. Queste le parole di Dee Dee.

Alla direzione del concerto il M° Angelo Valori impegnato anche nella date di Roma, Carpi, Cagliari, Bari con la giovane ensemble Medit Orchestra. Il concerto ha deliziato il pubblico con un repertorio orientato al jazz che attinge a brani scritti da Abbey Lincoln, Kurt Weill e ad una selezione basata su ‘J’ai deux amours’, l'album francese dell'artista pubblicato nel 2005, che deve il titolo alla canzone interpretata da Josephine Baker. Nel 2008, per questo progetto, Dee Dee è stata insignita del prestigioso titolo francese di “Commandeur Dans l’Ordre des Arts et des Lettres” e in seguito anche di quello di “Officier de la Légion d’Honneur”.

(Foto di Erika Bonazinga)