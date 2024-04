Oasi del Nervia, tutela del territorio ed educazione ambientale: nasce Natura Intemelia Aps (Foto e video)

Tutela del territorio ed educazione ambientale facendo rete con le amministrazioni locali. E' lo scopo principale della nuova associazione del territorio: Natura Intemelia APS.

Un gruppo formato da volontari che da anni si impegnano per la valorizzazione, la promozione e la tutela dell'Oasi del Nervia tra Camporosso e Ventimiglia. "Nasce dall'esigenza di dare una struttura meglio organizzata e più funzionale al gruppo di volontari che da anni si impegnano per la valorizzazione dell'Oasi del Nervia anche tramite le omonime pagine Facebook ed Instagram" - spiega il presidente di Natura Intemelia APS Andrea Floris - "Questo, però, è solo il punto di partenza per un'azione più vasta di tutela del territorio e di educazione ambientale in collaborazione con le istituzioni".

Un progetto di tutela del territorio che parte dall'Oasi del Nervia con l'obiettivo di estendersi a tutta la provincia. "L'associazione ha lo scopo di fare rete con comuni, associazioni ed enti locali e provinciali per tutelare e valorizzare al meglio l'ambiente e il territorio. Vogliamo collaborare con le amministrazioni per realizzare opere che accontentino la comunità e l'ambiente" - sottolinea Floris - "Ci basiamo tantissimo sulle direttive dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite e su tantissime altre direttive, leggi e regole che ci indicano la strada su come procedere per la tutela del territorio. Ci sono trenta siti di interesse comunitario della stessa valenza dell'Oasi del Nervia in tutta la provincia e molti sono sconosciuti alla maggior parte della popolazione. Sarebbe bello tutelarli a dovere affinché possano essere un motivo di pregio o di ritorno economico per l'intera comunità. Con piani europei di finanziamento per la tutela dell'ambiente e della biodiversità stanno arrivando tante risorse economiche per poter svolgere diverse attività che vorremo portare sul nostro territorio. Il nostro impegno è cercare di lavorare per tutelare il nostro territorio e lasciare un mondo migliore alle generazioni future".

La nuova associazione di promozione sociale è composta dal presidente Andrea Floris, dal vicepresidente Rudy Valfiorito, dai consiglieri Giuseppe Citino, Enrico Carta, Flavia Lopez, Maria Giovanna Casanova e Priscilla Cantarella e da un gruppo di volontari. "Siamo un gruppo di persone diverse con un unico obiettivo la tutela del territorio. Abbiamo uno spirito propositivo e positivo" - svela Floris - "Siamo persone che hanno esperienze e competenze diversificate. C'è chi è laureato in scienze naturali, chi è una guida da tantissimo tempo, ci sono appassionati di birdwatching, autodidatti. Tantissime persone che in un modo o nell'altro cercano di contribuire al benessere della nostra comunità attraverso la tutela del territorio. Collaboriamo anche con Igor Cassini, presidente di Ambulanze Veterinarie Odv".

Attraverso l'utilizzo di social e di sito internet l'associazione cercherà di sensibilizzare la comunità. "Abbiamo iniziato con i social, dove pubblichiamo periodicamente post di varia natura riguardanti le problematiche e le attività che svolgiamo spiegando la natura dell'Oasi del Nervia. Le persone non conoscevano la presenza di questa area protetta" - racconta Giuseppe Citino - "I social ci hanno dato la possibilità di farci conoscere sul territorio e nel tempo abbiamo avuto un bellissimo riscontro da parte delle persone, che hanno apprezzato il nostro lavoro. Sarebbe bello farlo anche per tutti gli altri siti della provincia. Probabilmente creeremo altre pagine social e apriremo un sito internet dove ci si potrà iscrivere. Desideriamo allargare la divulgazione scientifica e ambientale e la sensibilizzazione ambientale".

L'intento principale sarà, infatti, quello di fare educazione ambientale. "Cercheremo di fare educazione ambientale partendo dalle scuole con attività didattiche, accompagnamento in visite guidate e lezioni in classe ma anche per la comunità organizzando incontri, iniziative, eventi, giornate e corsi di formazione per volontari. Siamo molto contenti di avere già molte richieste dalle scuole del territorio, da Ventimiglia a Sanremo, e da turisti per visitare e conoscere l'Oasi del Nervia" - aggiunge il vicepresidente Rudy Valfiorito - "Faremo anche da supporto alle amministrazioni locali che devono gestire un territorio senza avere al loro interno le competenze necessarie. Purtroppo, l'ambiente non viene mai tenuto in considerazione perché mancano le competenze. Vogliamo aiutare le amministrazioni in un percorso di miglioramento delle competenze".

La neo associazione è in cerca di soci e volontari. "Faremo una campagna per cercare soci e nuovi volontari, soprattutto, che abbiano competenze che noi non abbiamo per cercare di ampliare le nostre capacità per creare progetti e divulgare informazioni. Qualsiasi cittadino può partecipare alla tutela dell'ambiente. Tutelando l'ambiente tuteliamo anche noi stessi" - fa sapere il vicepresidente Rudy Valfiorito - "Vogliamo toccare tutte le aree della provincia di Imperia".

La prima iniziativa di Natura Intemelia Aps sarà ad aprile in occasione della Giornata della Terra. "Organizzeremo un evento in occasione dell'Earth Day. Sarà un'occasione per presentarci pubblicamente alla comunità, farci conoscere, illustrare i nostri obiettivi, le nostre iniziative e trovare soci e volontari oltre a promuovere il territorio" - fa sapere l'associazione - "Organizzeremo, in seguito, un tavolo di incontro e confronto con amministrazioni, organi competenti, Provincia, carabinieri forestali e capitaneria di porto per cercare di capire come poter risolvere le carenze del territorio".