Bigliettazione elettronica regionale, nell'Imperiese avviata installazione di dispositivi a bordo di bus Rt

Ulteriore step nel progetto di bigliettazione elettronica regionale. È stato, infatti, completato il set up degli apparati centrali, collocati presso la server farm di Liguria Digitale, che costituiscono il cervello che controllerà l’intero funzionamento del sistema, gestendo, in tempo reale, tutte le transazioni e i dati raccolti dagli apparati distribuiti sul territorio.

Si tratta del primo passaggio della fase attuativa che vede il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Aep e Ticketing Solutions e da Engineering, con il coordinamento di Liguria Digitale e di Regione Liguria, direttamente impegnato presso le quattro aziende regionali di trasporto pubblico coinvolte nel progetto (Amt per il bacino della provincia di Genova, Tpl Linea per quella di Savona, Atc per quella di La Spezia e Rt per quella di Imperia), per l’installazione e il collaudo funzionale dei sistemi di bordo e di controlleria che, secondo quanto previsto dall’architettura del sistema, dialogheranno con la struttura regionale di controllo e monitoraggio.

Parallelamente sono state avviate le installazioni, la cui conclusione è prevista nel mese di ottobre, dei dispositivi a bordo delle flotte di autobus delle aziende di trasporto dei bacini di Imperia (Riviera Trasporti) e della Spezia (Atc Esercizio). Le prime installazioni a bordo dei mezzi che operano nel bacino urbano ed extra-urbano di Genova (Amt) e nel bacino di Savona (Tpl Linea) inizieranno invece ad agosto e termineranno nella prima metà del prossimo anno.

“Grazie a questo sistema, centrato sull’utente e in linea con i più moderni standard tecnologici - dichiara il presidente della Regione Liguria - sarà possibile rafforzare il trasporto pubblico regionale e per renderlo sempre più capillare e funzionale. L’obiettivo è arrivare a un sistema integrato che comprenda tutte le possibilità di trasporto, dal ferro alla gomma fino, ad esempio, al car sharing o al bike sharing, in cui l’utente dovrà scegliere solo i punti di partenza e di arrivo, e il sistema proporrà tutte le opzioni possibili, tenendo conto di tutte le opportunità, realizzando in pieno il concetto di mobilità come servizio”.

“Il montaggio degli apparati e dei sistemi sul parco veicolare rappresenta un punto particolarmente delicato di tutto il processo di implementazione del sistema di bigliettazione elettronica – spiega l'assessore regionale ai Trasporti - dovranno infatti essere attrezzati oltre 1.500 mezzi, rispettando un cronoprogramma particolarmente serrato, con il vincolo di non andare a impattare negativamente sulla qualità del servizio erogato all’utenza. Prevediamo che il sistema di bigliettazione elettronica regionale entrerà a pieno regime nel corso del 2025: ricordo che questo progetto, avviato nel 2016, è rimasto in sospeso per anni a causa di vicende legali relative all’aggiudicazione della gara”.

Saranno molteplici i vantaggi per l'utenza che: potrà acquistare titoli di viaggio (personali-abbonamenti e impersonali-biglietti/carnet/offerte) di tutte le aziende coinvolte tramite l’utilizzo di un’unica applicazione regionale che verrà rilasciata sulle principali piattaforme di telefonia mobile (IOS e Android); potrà utilizzare titoli di viaggio sia in forma cartacea che elettronica, a seconda delle proprie preferenze; e potrà utilizzare le carte di credito per il pagamento sui mezzi, vedendosi riconosciuta, tramite algoritmi di 'best fare', la tariffa più vantaggiosa in rapporto alle scelte di mobilità effettuate.

Inoltre, la bigliettazione elettronica permetterà di raccogliere, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, informazioni dettagliate sulle abitudini di mobilità delle persone, consentendo una pianificazione e una programmazione dei servizi erogati dalle aziende puntuale ed efficace, funzionale allo sviluppo di un sistema della mobilità ligure multimodale, integrato e flessibile.