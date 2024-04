Bruno Morchio, Bruno Vallepiano e Gino Marchitelli a "Ventimiglia in giallo" (Foto e video)

Bruno Morchio, Bruno Vallepiano e Gino Marchitelli special guest a "Ventimiglia in giallo" andato in scena ieri e oggi presso la biblioteca Aprosiana.

Un pubblico interessato ha partecipato agli appuntamenti culturali e letterari sul genere giallo, crime e noir del primo festival del noir e del giallo di analisi sociale di Ventimiglia. "La fortunata conoscenza e collaborazione del nostro presidente con un’attività locale di Ventimiglia sensibile a questo tema e la disponibilità dell’amministrazione comunale e della biblioteca ci hanno consentito di portare sul territorio un primo appuntamento esplorativo in loco" - fa sapere Gino Marchitelli, presidente dell'associazione culturale Il Picchio e direttore artistico dei festival - "La speranza è che, grazie alla sensibilità e aiuto di realtà imprenditoriali locali, della biblioteca e dell’amministrazione comunale, questo appuntamento si strutturi nel tempo e diventi uno dei più importanti eventi di letteratura crime dell’intero ponente ligure, mantenendo Ventimiglia come centro indiscutibile dell’ideazione e realizzazione del festival".

Gli scrittori hanno illustrato e letto le loro opere e raccontato aneddoti delle loro vite. "Quando Gino mi ha proposto questa iniziativa ha avuto subito una risposta positiva per varie ragioni" - dice Bruno Vallepiano - "Innanzitutto perché mi fa piacere fare cose insieme a Gino e, inoltre, perché Ventimiglia è un posto che porto nel cuore. Qui c'è una grossa fetta della mia famiglia. Fratelli e sorelle di mio padre sono emigrati a Ventimiglia molti anni fa e, quindi, oggi la maggior parte di loro che porta il mio cognome vive qui. Ho passato anni bellissimi ed estati della mia adolescenza qui per cui Ventimiglia è un posto che mi è rimasto nel cuore".

L'evento, organizzato dall'associazione culturale Il Picchio Vorrei, è stato promosso dalla neo associazione Proponente. "Tutto è nato da una chiacchierata che abbiamo avuto tra di noi" - svela Luca Lucisano, presidente della nuova associazione di promozione sociale Proponente - "Ci siamo detti che sarebbe stato interessante fare un festival del noir qua e alla fine siamo riusciti a organizzarlo e abbiamo avuto pure il patrocinio del Comune".