A Ventimiglia nasce una nuova associazione di promozione sociale: "Proponente" (Foto e video)

Nella città di Ventimiglia nasce "Proponente", una nuova associazione di promozione sociale formata da un gruppo coeso di imprenditori locali uniti per promuovere cultura, sport, bellezze locali e turismo a favore del territorio.

La nuova associazione è composta dal presidente Luca Lucisano, dal vicepresidente Mattia Berlanda, dal segretario Riccardo Moio e dai consiglieri Cristian Russo, Marco Lucisano, Riccardo Casassa Bionda e Ilary Barbera. "Il progetto nasce in prima analisi dall’unione delle forze del gruppo immobiliare Moderna e dell’agenzia di comunicazione Rmb Studio con l’intento di ampliare aggregazione e consenso già nell’immediato futuro, aprendo le porte alle proposte di collaborazioni più interessanti. Questa nuova realtà nasce, infatti, con lo scopo di promuovere le bellezze locali e il turismo del Ponente Ligure tramite azioni dirette degli associati. Siamo un gruppo coeso imprenditori locali uniti dallo spirito di iniziativa a favore del territorio" - spiega Mattia Berlanda, vicepresidente di Proponente a.p.s - "Il progetto si avvale di un partenariato specifico e strutturato, che rappresenta un valore aggiunto notevole sia ai fini della buona riuscita del medesimo, sia in termini di replicabilità delle azioni sul territorio, nonché l'incentivo a valorizzare le peculiarità e potenzialità di tutto il comprensorio a beneficio della comunità. Tale partnership vuole garantire conoscenza del territorio, esperienza ultradecennale nel riconoscere le diverse esigenze turistiche e forza divulgativa nazionale ed internazionale in ambito pubblicitario con capacità di visione critica, possibilità di effettuare indagini di mercato e collaborazioni con influencer e travel blogger al fine di promuovere e valorizzare il Ponente tramite eventi di vario genere".

Il primo evento promosso dall'associazione Proponente sarà il primo festival del noir e del giallo di analisi sociale a Ventimiglia che si terrà nelle giornate del 26 e 27 aprile alle 17 presso la biblioteca Aprosiana. "Oggi è un'occasione per presentarci e illustrare alcune iniziali proposte e metodi pubblicitari annessi" - sottolinea Luca Lucisano, presidente di Proponente a.p.s. - "Il nostro primo evento verrà ospitato dopodomani in biblioteca".

Per l'occasione erano presenti anche il sindaco Flavio Di Muro e l’assessore Serena Calcopietro che sono intervenuti per esprimere le rispettive considerazioni a sostegno del progetto. "Siamo contenti come amministrazione comunale che nasca una nuova associazione a Ventimiglia, che parla e che ha idee e progetti per Ventimiglia, una città che ha grandi possibilità e punta ad essere internazionale" - commenta il sindaco Flavio Di Muro - "Sono contento di lavorare al fianco di ragazzi volenterosi che dedicheranno del tempo, a titolo gratuito, per la città di Ventimiglia".

"Sono estremamente soddisfatta" - aggiunge l'assessore Serena Calcopietro - "E' un'associazione il cui scopo è incrementare l'immagine turistica della nostra città non soltanto con iniziative culturali ma anche sportive, prende, perciò, appieno quelle che sono le mie deleghe".