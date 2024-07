La denuncia del Sinappe "La strada vicino al carcere di Valle Arme è a forte rischio" (Foto)

“Dopo il nostro intervento di pochi mesi fa sulla questione delle buche e del manto stradale precario che minacciavano i mezzi dell’amministrazione penitenziaria, e tutte le auto dei residenti che percorrono quotidianamente questa strada”.

Il Sinappe ha espresso così il proprio dissenso sulla scarsa considerazione per la zona di Valle Armea. “Questa mattina – dice il vice segretario regionale Michele Balestra – siamo stati lungo la strada che porta al nuovo complesso di valle Armea e a soli duecento metri dall’istituto, abbiamo notato le pessime e rischiose condizioni della vegetazione lato della strada, con rami e canneti che pendono sulla corsia della strada subito dopo le curve che mettono in serio pericolo soprattutto i motociclisti che percorrono quotidianamente quella strada con quelle curve pericolose, che con il passare dei giorni, in assenza di una adeguata manutenzione, la situazione pare stia degenerando”.

Il Sinappe esprime il proprio dissenso sulla scarsa considerazione della zona: “Il personale di Polizia Penitenziaria che quotidianamente deve recarsi sul posto per assolvere il proprio dovere istituzionale, rischia veramente grosso specie nelle ore notturne. Alla stessa stregua anche i mezzi di servizio che percorrono costantemente la strada si trovano in serie difficoltà e gli stessi autisti devono prestare la massima attenzione per scongiurare eventuali fuoriuscite di strada per la vasta vegetazione che invade le corsie. La situazione della vasta vegetazione sulle corsie stradali di valle Armea è dovuta ad una scarsa manutenzione per salvaguardare qualsiasi cittadino in transito nella zone di valle Armea. Fiduciosi che a breve si arriverà ad una regolare manutenzione per ripulire la vegetazione pericolante”.