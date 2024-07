Ventimiglia, galleria 'Dogana' danneggiata: rimane chiusa la strada da Latte al confine (Foto e video)

Rimane, al momento, chiuso corso Europa, la strada statale 1 dir che da Latte, frazione di Ventimiglia, conduce al confine con la Francia. Vi è, infatti, il divieto di transito fino alla conclusione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino della galleria 'Dogana' che durante la notte è stata danneggiata da un grosso camion che, incurante della sua altezza, è transitato strappando via luci e cavi di vario genere.

Gli operai sono al lavoro e perciò, per sicurezza, la strada rimane chiusa sia alle auto, che a moto, bici e pedoni. Da Latte il traffico viene deviato in corso Nizza per permettere a chi transita di raggiungere la Francia passando da Ponte San Luigi.

Anche a Ponte San Ludovico la strada è stata chiusa in direzione Italia. Si può raggiungere Ventimiglia, perciò, solo transitando in autostrada o per Ponte San Luigi dove l'intenso traffico odierno ha creato rallentamenti e code solo in alcune particolari fasce orarie, come al mattino presto quando i tanti frontalieri si sono messi in marcia per recarsi al lavoro, nonostante la presenza di molti francesi, monegaschi e stranieri diretti verso la città di confine in occasione del mercato del venerdì.