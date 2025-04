Ventimiglia: quattro arresti dei Carabinieri nel weekend, uomo fermato con 42 dosi di cocaina

Quattro arresti dei Carabinieri di Ventimiglia. Un albanese senza fissa dimora, è stato fermato con 42 dosi di cocaina. La droga, insieme a 420 euro frutto dell’attività illecita, è stata sequestrata.

Un italiano, su ordine dell’Autorità Giudiziaria, è stato rintracciato dai Carabinieri e condotto presso la propria abitazione per scontare una pena di oltre due anni in detenzione domiciliare. Un altro italiano, già gravato dalla pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità, a fronte delle reiterate inosservanze alle prescrizioni impostegli dalla Magistratura di Sorveglianza, è stato arrestato e tradotto in carcere. Un guineano senza fissa dimora, che in evidente stato di ubriachezza che, dopo aver danneggiato ben sette motocicli parcheggiati, si era scagliato contro i Carabinieri intervenuti.

L’uomo, particolarmente alterato e violento, una volta condotto in caserma, ha continuato ad opporre resistenza, costringendo i militari a contenerlo e dichiararlo in arresto. All’esito del giudizio per direttissima, è stato condotto in carcere a Sanremo.