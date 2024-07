Ventimiglia: camion 'strappa' via cavi e luci nell'ultima galleria prima del confine, Aurelia chiusa a Latte

Statale Aurelia chiusa, al confine italo-francese di Ventimiglia, a causa di un danno provocato questa notte da un grosso camion, all’interno della galleria ‘Dogana’, a pochi metri da Ponte San Ludovico.

Erano passate da poco le 2.30, quando un grosso mezzo incurante della sua altezza è transitato, strappando via luci e cavi di vario genere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area ed hanno avvertito i tecnici dell’Anas.

Gli operai sono al lavoro da questa notte ma, nel frattempo, la statale è stata chiusa al traffico e i mezzi potranno transitare unicamente da Ponte San Luigi oppure dall’autostrada. Secondo i primi riscontri sembra che il lavoro sarà particolarmente lungo.

Una chiusura che creerà non pochi problemi al traffico, visto che oggi a Ventimiglia è giorno di mercato e saranno molti i francesi che arriveranno nella città di confine. Intanto le autorità francesi hanno provveduto ad avvisare del blocco nella zona di Mentone, in modo da dirottare le auto verso la A8 Escota e versto Ponte San Luigi. La chiusura in Italia è stata attuata al bivio di Latte.