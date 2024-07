Ventimiglia, galleria 'Dogana' danneggiata. Di Muro: "I lavori dureranno massimo una settimana"

Dureranno massimo una settimana i lavori di messa in sicurezza e ripristino della galleria 'Dogana' a Latte, frazione di Ventimiglia, che era stata danneggiata, nei giorni scorsi, da un grosso camion che, incurante della sua altezza, è transitato strappando via luci e cavi di vario genere. Lo ha annunciato il sindaco Flavio Di Muro nel corso della seduta odierna del consiglio comunale.

"Ho sentito l'Anas rispetto alla chiusura del traffico a causa di un incidente che è avvenuto nella galleria Dogana che è nella strada statale dir 1 in direzione Ponte San Ludovico" - fa sapere Di Muro - "I lavori Anas li sta svolgendo, probabilmente ci metterà ancora qualche giorno, massimo una settimana".

"La polizia stradale ha identificato il mezzo pesante che pare non avesse l'autorizzazione per entrare in questa galleria" - sottolinea il primo cittadino - "Vi sono degli accertamenti in corso. Visionando le immagini, purtroppo, il camion si è proprio incastrato nel centro della galleria e, quindi, il direttore dei lavori non ritiene di poter far transitare in sicurezza il traffico con semafori alternati o in una parte di galleria. Una decisione per eseguire così anche più celermente i lavori".