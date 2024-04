Ventimiglia: ecco come funziona il 'Taser', oggi la dimostrazione. Di Muro "Confermiamo la tolleranza zero" (Foto e Video)

Di fronte al Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, del Questore Giovanni Felice Peritore, del Comandante provinciale dei Carabinieri Marco Morganti e del Comandante della Polizia Municipale, il Sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e la ditta ‘Axon’ che fornirà le armi, hanno fatto vedere come funziona il sistema del ‘Taser’.

E’ iniziato proprio oggi il periodo di sperimentazione con la formazione del personale e, quindi, con quella del personale dell’Asl e quella giuridica sull’utilizzo delle armi. Una volta terminata la formazione il Comando avrà un collegamento informatico, per permettere agli operatori di avere un video diretto con gli operatori.

A maggio scatterà un semestre di sperimentazione dell’arma, al termine del quale verrà fatta una valutazione sul suo utilizzo e, quindi, il Consiglio comunale dovrà approvare o meno il regolamento di Polizia Locale, integrandolo con il taser.

L’arma produce dei ‘dardi’ che si conficcano sul corpo della persona, che dovranno essere rimossi dal personale sanitario. “L’azienda, durante la formazione – ha detto il Comandante Sandro Villano – elencherà agli agenti volontari per la sperimentazione, tutte le tecniche per lo scrupoloso utilizzo di quella che è un’arma e per la quale serve un rigido protocollo tecnico”.

Nel corso della dimostrazione è stata simulata l’aggressione di un malvivente a due agenti, uno dei quali ha ‘sparato’ con il taser, immobilizzandolo. Il Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, ha confermato l’intenzione dell’Amministrazione di arrivare alla ‘tolleranza zero’ contro la criminalità: “Abbiamo fatto un ragionamento ampio – ha detto – per garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti. Servirà per intervenire in quelle situazioni di pericolo senza estrarre la pistola, in alcuni episodi di microcriminalità. Grazie al lavoro fatto dalla nostra Amministrazione è indubbio che la città sia più sicura, ma non vogliamo abbassare la guardia”.

Ventimiglia è il primo comune italiano che utilizza il nuovo taser, che passa da due a dieci impulsi. Il Sindaco non usa mezze misure contro i malviventi: “O lo capiscono con le buone o con le cattive e noi dobbiamo garantire la sicurezza tutti i giorni. Non ci sarà più spazio per certi atteggiamenti violenti, contro i nostri cittadini”.