Parcheggio di interscambio, elisoccorso e nuova strada dal casello autostradale a Peglia: Ventimiglia chiede progettazione complessiva

Una progettazione complessiva per realizzare un nuovo parcheggio di interscambio, un elisoccorso e una nuova strada che dal casello autostradale arriverà fino a Peglia. Lo ha chiesto il sindaco Flavio Di Muro durante un incontro con la società Autostrada dei Fiori.

Il primo cittadino lo ha comunicato nel corso della seduta odierna del consiglio comunale. "Ho richiesto un incontro, che si è svolto due giorni fa, alla società dell'Autostrada dei Fiori per avere aggiornamenti sui lavori in corso al casello autostradale di Ventimiglia" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Il casello è praticamente ultimato e funzionante ma ci sono dei problemi di viabilità, di connessioni, di sicurezza sia per chi va in direzione Italia sia per chi va in direzione Francia. Tutti questi adeguamenti che riguardano anche i lavori intorno al casello, quindi, i cantieri in qualche modo aperti, secondo il loro cronoprogramma, che tra l'altro viene anticipato rispetto alle aspettative, dovrebbero terminare nell'aprile dell'anno prossimo. E' chiaro che c'è u po' di insofferenza da parte degli automobilisti, spesso i frontalieri la utilizzano per andare a lavorare in Francia e, in questo periodo, visto che sono soggetti a un flusso turistico maggiore, è chiaro che ci sono degli ingorghi e delle problematiche ma credo che ogni cantiere comporti questo. Quando il lavoro sarà finito avremo un casello all'avanguardia con più corsie senza avere più 'quel giro dell'oca' con cui chiedevano un euro e venti per passare da un casello all'altro. Credo che sia un investimento da parte della società autostrada, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che premia la nostra città con un progetto che Ventimiglia aspetta da tempo".

"Sono, inoltre, andato a sbloccare una convenzione un po' antiquata. In due mesi, grazie agli ottimi rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbiamo sottoscritto una convenzione con il comune di Ventimiglia che prevede una serie di interventi di interesse pubblico per la nostra città" - fa sapere il primo cittadino - "In particolare, prevede di mettere in sicurezza il rio Pedaigo nella parte che va verso valle, quindi, verso le aree di proprietà della società Autostrada. Il lavoro è stato praticamente ultimato bisogna solo vedere, e ne ho parlato anche con alcuni residenti di via Gallardi, alcune vasche da ricollocare ma abbiamo una soluzione pronta anche per questo piccolo dettaglio".

"Abbiamo un nuovo parcheggio di interscambio sempre nell'area del casello" - afferma Di Muro - "C'è una rotonda che regola meglio l'accesso all'autoporto da dove parte un parcheggio di interscambio. Lì ho chiesto di mettere una sbarra per cercare di non fare entrare i tir. Per renderlo, quindi, un parcheggio fruibile più che altro per gli automobilisti".

"E' prevista anche la realizzazione di un elisoccorso" - aggiunge Di Muro - "Su questo siamo anche in rapporto con i vigili del fuoco per avere gli ultimi permessi per fare questo tipo di attività".

"800mila euro comprendono la progettazione e la realizzazione di una nuova strada che dal casello autostradale porta fino a Peglia. Su questo ho proprio voluto focalizzare l'incontro dell'altro giorno perché affianco a questo c'è un'altra notizia importante che si attendeva da tempo: c'è stato un passaggio di consegna tra i concessionari autostradali" - dichiara Di Muro - "C'è, quindi, una nuova società che tra le incombenze, secondo il capitolato della gara che ha vinto, si trova a dover progettare e realizzare delle opere pubbliche connesse con l'autostrada e in interesse delle varie città, questo significa incamerare risorse per circa cinque milioni di euro. C'erano vari progetti in questo allegato, che la società nel primo anno di insediamento deve sviluppare, e questa sinergia che io rivendico sempre come fattore positivo ha fatto sì che l'unica opera nella provincia di Imperia che verrà progettata e fatta nel prossimo anno sarà un'arginatura che dal casello autostradale va verso Peglia e verso il centro".

"Al tavolo del lavoro ho chiesto di unire questi due fonti di finanziamento e queste due iniziative per fare una progettazione complessiva" - afferma Di Muro -"Hanno incaricato un tecnico che ha partecipato alla riunione e, quindi, contiamo di avere, tra settembre e ottobre, una progettazione complessiva che nell'auspicio che porta anche ad avere una messa in sicurezza della zona di Peglia, che ha anche una conseguenza positiva: la riperimetrazione o riconsiderazione del piano di bacino. E' un'idea interessante poter sviluppare un'arteria parallela al cavalcavia che in caso di incidenti e di emergenza possa essere fruibile sia per andare verso Ventimiglia sia per andare verso Francia".

"E' compreso il sottopasso ferroviario di Peglia?" - chiede il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Sul sottopasso ferroviario molti si aspettano una definizione. Sarebbe bene se nell'ambito di questa progettazione sia incluso anche il sottopasso".