Ventimiglia, riconoscimento dei debiti fuori bilancio: approvato in consiglio comunale

Approvata, nonostante tre voti astenuti, in consiglio comunale a Ventimiglia il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

"Come è stata illustrata nella competente commissione con questa proposta di deliberativa si chiede al consiglio comunale il riconoscimento di debiti fuori bilancio che derivano da sentenze esecutive" - illustra la segretaria comunale Monica Veziano - "Come abbiamo più volte evidenziato, in presenza di queste proposte deliberative e come emerge anche dalla stessa giurisprudenza che si è unanimemente espressa sull'argomento, si tratta di atti dovuti in presenza di un provvedimento giudiziale di condanna".

"Naturalmente il riconoscimento del debito fuori bilancio previo reperimento delle relative fonti per la copertura finanziaria" - fa sapere - "Complessivamente parliamo di quattro sentenze per un importo di 19.545 euro. La prima è una sentenza della Corte di appello: in primo grado il tribunale aveva completamente respinto le pretese della parte attoria che aveva avanzato una richiesta di risarcimento di 26mila euro. La Corte di appello ha, invece, riconosciuto il diritto al risarcimento della parte attrice senza però riconoscergli la percentuale dell'invalidità che aveva richiesto. La spesa complessiva a carico dell'ente è di 3.810,91 euro, di cui 1477,20 euro per il risarcimento del danno e 2.333,71 euro per le spese legali comprensive degli accessori. Poi abbiamo una sentenza del tribunale di Imperia per risarcimento danni a favore di un privato. In questo caso è stato riconosciuto un concorso di colpa da parte dell'attrice. Arriviamo, pertanto, a un rimborso di 4.680,84 euro. Inizialmente la richiesta era di 20mila euro. In totale si spende 7.059,58 euro".

"La terza è una sentenza del Consiglio di Stato. Il giudice ha condannato il comune di Ventimiglia alla rifusione a favore di una società ricorrente per una cifra di 5836,48 euro. Visto il ridimensionamento del danno a carico dell'ente di evitare maggiori oneri" - afferma - "L'ultima sentenza è del Tar Liguria, il Tar ha condannato il Comune alla refusione a favore della ricorrente in spese di Lite che sono state liquidate in 1500 euro. Il Tar si è limitato sulle spese di Lite. C'è parere favorevole, agli atti, del revisore dei conti".