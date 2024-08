Consiglio comunale a Ventimiglia, l'acquisto di una nuova auto istituzionale accende il dibattito

Approvata, nonostante tre voti contrari e tre astenuti, nel corso della seduta odierna del consiglio comunale di Ventimiglia la ratifica di variazione di bilancio di previsione. Una pratica che ha acceso il dibattito soprattutto riguardo all'acquisto di una nuova auto istituzionale.

"Si procede alla ratifica di variazione di bilancio di previsione apportata in via d'urgenza dalla Giunta comunale con delibera numero 122 del 5 luglio 2024" - illustra l'assessore Adriano Catalano - "Detta variazione ha comportato la registrazione al bilancio di maggiori entrate di competenza e casse 2024 per un totale di 1.229.703 euro, maggiori entrate di competenza 2025 per un totale di 25.800 euro, maggiori entrate di competenza 2026 per un totale di 24.003 euro, lo svincolo di somme che erano state vincolate per un totale di 400.025 euro, maggiori spese di competenza 2024 per un totale di 1.651.528 euro, minori spese di competenza e casse 2024 per un totale di 17.800 euro, maggiori spese di competenza 2025 per un totale di 25.008 euro, maggiori spese di competenza 2026 per un totale di 24.003 euro".

"Le movimentazioni sono state richieste con urgenza dagli uffici responsabili come da comunicazione conservata agli atti" - fa sapere l'assessore Catalano - "Lo svincolo di somme del rendiconto di gestione 2023 è stato richiesto dall'ufficio Servizi sociali, dall'ufficio Scuole, dall'ufficio Turismo e Manifestazioni. L'ufficio tecnico ha manifestato necessità di incrementare le disponibilità di pari importo dai capitoli di entrate e spesa, competenza e cassa 2024 nel progetto Natura Cult 2 Alcotra così da rispettare le tempistiche previste dal bando. Successivamente a questa rettifica sono state fatte delle determine relative al consolidamento del versante roccioso della zona del camminamento per le Calandre e attraverso questa determina è stato dato incarico all'ingegner Giovanni Rolando".

"E' stata fatta una determina del 24 luglio per la realizzazione del collegamento della ciclabile tra la stazione ferroviaria e la ciclovia Pelagos nel comune di Ventimiglia per il quale è stato dato incarico all'ingegner Enrico Grosso e al geometra Sauro Schiavolini" - dice Catalano - "E' stata fatta poi una determina per la sistemazione del tratto strada di via Iulia Augusta per il quale è stato dato incarico all'architetto Adriano Palmero".

"L'ufficio personale ha segnalato la necessità di procedere a variazioni compensative a saldo zero di cui le minori spese del 2024 e alcuni capitoli di sua competenza" - afferma Catalano - "E' stato deliberato da Regione Liguria lo stanziamento previsto per il progetto HTH per gli anni 2024 e 2025 con un cronoprogramma delle assegnazioni ai singoli comuni o distretti per gli anni 2024 e 2025. L'ufficio Ced ha segnalato la necessità di adeguare lo stanziamento di 2024 previsto per capitoli sulla spesa per un ammontare di 13mila euro circa. Vi è anche la richiesta di finanziamento per un capitolo dedicato alla locazione finanziaria di un autoveicolo".

"Ho fatto una richiesta su questa commissione alla quale non ho avuto risposta" - commenta il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Se fosse possibile, sarebbe meglio fare le commissioni qualche giorno prima del consiglio comunale in modo tale, visto che non tutti siamo tecnici, da poterle condividere con altri. Sulle pratiche di bilancio si tratta sempre di denaro pubblico. Noleggio a lungo termine per 'veicolo sindaco'. La macchina che oggi è in uso al sindaco, che fine fa? E' un leasing a lungo termine che ci costa 7mila euro nel 2024, 6mila euro nel 2025 e 6mila euro nel 2026. Avevo chiesto, qual è l'autovettura che il sindaco utilizzerà da domani? Ma nessuno lo sapeva. L'ufficio messi non ha un mezzo allora chiedo quella macchina nuova andrà in uso anche ai dipendenti comunali che ne hanno bisogno? Che marca è? Alla fine la restituiamo? E' una spesa che non avrei fatto".

"So la risposta ma non la dico" - replica il sindaco Flavio Di Muro.

"Invito il presidente a invitare il sindaco a dare la risposta, se la sa, visto che siamo in un'assise" - interviene il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta ma il sindaco Di Muro decide di non rispondere - "Se il sindaco è abituato con la sua maggioranza a dire le cose o le mezze cose che anche se la maggioranza non comprende accetta quello che il sindaco dice, è un diritto dei consiglieri sapere e un dovere rispondere alle domande che vengono fatte. Il mio voto è di astensione per il metodo di questa amministrazione".

"Avrei voluto votarla questa ratifica ma non conoscendo cosa c'è in questa variazione di bilancio mi asterrò" - commenta il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi - "Purtroppo non sono a conoscenza del veicolo e del colore della macchina".

"Non mi piacciano i modi del sindaco. A volte anche nella logica dialettica, politica e di contraddizione politica bisogna capire quando è il momento di tirare la corda e quando no" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Penso che sia legittimo che abbia un'auto ma mi auguro che non la guidi lui. Sulla variazione di bilancio io mi astengo".

"L'astensione di Fratelli d'Italia in commissione è dovuta al fatto che abbiamo voluto valutare determinate circostanze già valutate in Giunta dai nostri assessori per i quali abbiamo massima fiducia e massimo appoggio" - fa sapere il consigliere comunale di maggioranza Enzo Di Marco - "Vedo votare in commissione favorevole Parodi e poi oggi dice 'mi astengo'".

"Mi sembra inutile fare interrogazioni con questa amministrazione perché poi rispondono tra sei mesi e magari nel mentre le risolve, che è comunque un buon risultato per la minoranza che comunque riesce a smuovere qualcosa" - afferma il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini - "Non mi piace però come ha risposto il sindaco e spero ci ripensi".

"Sono favorevole a questa pratica" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Matteo Ambesi - "Anche perché c'è lo stanziamento di Regione Liguria per un progetto sociale sulla tratta degli uomini e delle donne".

"Il mio voto è contrario" - interviene il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Do un consiglio alla maggioranza, forse è il caso di arrivare in commissione un po' più preparati perché i colleghi che partecipano mi riferiscono che rimangono commissioni prive di significato".

"Il mio voto è favorevole alla ratifica di variazione di bilancio" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Rosa Papalia.

"Parliamo di una ratifica di variazione di bilancio di previsione che ha permesso di applicare al bilancio somme che erano state vincolate" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - "Inoltre, sono stati introitati al bilancio anche contributi per il progetto di Alcotra, e io sono il primo fan e sponsor, e verranno usati dal settore tecnico per un bando comunitario. Sono stati applicati contributi dalla Regione Liguria per il progetto inerente alla lotta alla tratta e allo sfruttamento di esseri umani. Sono stati anche applicati contributi statali previsti dal fondo nazionale per l'accoglienza in struttura di minori non accompagnati e dal fondo ministeriale di povertà. Con maggiore entrate di bilancio rispetto alla previsione iniziale sono stati finanziati necessità evidenziate dagli uffici di edilizia privata, dal Ced e dalla segreteria generale. E' una pratica importante e perciò per il voto sarà sicuramente favorevole".

"In realtà, non volevo intervenire perché ritengo di scarso interesse per i cittadini parlare dell'auto del sindaco che poi non lo è. Si tratta, infatti, di un'auto istituzionale. Non volevo intervenire su ciò perché lo ritengo tempo perso" - interviene alla fine il sindaco Flavio Di Muro - "Comunque, a seguito dell'alluvione che ha colpito questa città, sono stati rottamati alcuni veicoli considerati vetusti e in pessime condizioni di manutenzione, l'unica vettura attualmente a disposizione dell'amministrazione comunale risulta non essere consona alla funzioni di rappresentanza alle quali viene quotidianamente adibita in quanto spesso registra malfunzionamenti, sono rimasto a piedi tre volte oppure non è proprio partita in concomitanza con impegni istituzionali. Si rende perciò necessaria la fornitura di un nuovo autoveicolo a disposizione dell'ente attraverso la formula del noleggio in quanto dà diversi benefici. Non credo si debba orientare il proprio voto su questa discussione dell'autoveicolo".