Ventimiglia, Parodi chiarisce la sua posizione: "Sono in maggioranza indipendente"

"Ci tenevo a fare un chiarimento a tutti, sia ai componenti della maggioranza che della minoranza, riguardo alla mia posizione. Nell'ultimo consiglio comunale c'è stato un problema per quello che riguarda la mia posizione in maggioranza e perciò ci tengo a definire qual è e quale sarà la mia posizione attuale. Nessuno può escludermi dal gruppo che ho sostenuto e che ha fatto un accordo con i Frontalieri e con l’attuale sindaco. C’è però da fare alcune considerazioni. Sono stato tolto da un paio di gruppi WhatsApp; non sono stato invitato al Twiga e quella sera sono andato al McDonald e non partecipo più alle riunioni di maggioranza perché non sono invitato. Non ho perso granché visto che ero poco considerato. Sono in maggioranza indipendente". Lo dice in consiglio comunale a Ventimiglia il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi (Frontalieri) dopo lo scontro sul mercato del venerdì per fare chiarezza sulla propria posizione.

"Ieri in commissione abbiamo visto l'astensione del consigliere di Fratelli d'Italia Enzo Di Marco su qualcosa su cui non era a conoscenza. Non sono l'unico a non essere a conoscenza delle cose, succede anche ad altri consigliere" - fa sapere Parodi - "Non ho intenzione di uscire dal gruppo Frontalieri, che resta in maggioranza e sosterrà il sindaco. Non ho intenzione di andare in un gruppo misto o in minoranza. Voterò tutto quello che ho sposato nel programma elettorale del sindaco e mi farò garante che alcune cose che sono state mantenute vengano fatte. Al contempo, mi sento libero di portare avanti mozioni nell’interesse dei cittadini e di votare esclusivamente nell’interesse dei cittadini tutto ciò quello che è al di fuori del programma elettorale. Nel prossimo consiglio comunale presenterò mie mozioni".

"Prendo atto delle dichiarazioni del consigliere Parodi. Ho capito la prima parte sulle sentenze ma non ho capito bene la parte sulla 'maggioranza indipendente, ci sono, voto a favore e presento delle mozioni'" – commenta il sindaco Flavio Di Muro - "Mi riascolterò l’audio e prenderò appunti".