Passaggi di grado e nuovo orario: Ventimiglia approva la modifica del regolamento del corpo di polizia locale

Approvata in consiglio comunale a Ventimiglia, nonostante i voti negativi della minoranza, la modifica del regolamento del corpo di polizia locale.

"E' necessario aggiornare il regolamento, fermo al 2010, per allinearlo alla normativa regionale vigente" - illustra il comandante della polizia locale Sandro Villano - "Prevede il possesso di una laurea triennale per aspirare al ruolo di comandante di polizia locale, che viene definita 'posizione apicale di funzionario'. Il comandante deve essere nominato con decreto del sindaco".

"Sono state recepite tutte le novità legislative che disciplinano i passaggi di grado all’interno della polizia locale" – dice Villano - "Istituito un nuovo grado di 'ispettore', che viene dato ad agenti con almeno dieci anni di anzianità, che abbiano una specifica responsabilità attribuita dal comandante del corpo che si basa su principi di meritocrazia e prestazioni di servizio".

"Il regolamento prevede l’introduzione di un nuovo orario, basato su tre turni" – svela Villano – "Il primo inizia alle 7.30 e l’ultimo termina all’1.30, che può essere posticipato in caso di necessità. Ovviamente tutte le ore lavorative dopo le 22 sono soggette a maggiorazioni come disciplinato dal contratto collettivo nazionale. E' previsto che i dipendenti non possano accettare un dono se questo è superiore ad un determinato valore economico, la soglia massima è 150 euro".