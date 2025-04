Da Regione Liguria circa 500mila euro per la riqualificazione stradale dei Comuni di Isolabona, Apricale, Castel Vittorio e Bajardo

La Regione Liguria ha finanziato 493.662,86 euro per la riqualificazione stradale dei Comuni di Isolabona, Apricale, Castel Vittorio e Bajardo.



“Questo dimostra – dice il sindaco di Isolabona Andrea Lombardi - che c’è un’attenzione costante per la crescita dell’entroterra e delle comunità rurali per dare ulteriore slancio al nostro territorio. Grazie al finanziamento ottenuto, i comuni di Isolabona, Apricale, Castel Vittorio e Bajardo, beneficeranno di un contributo importante, finalizzato a migliorare la viabilità e la vivibilità dei territori con investimenti in marketing territoriale, volti a valorizzare gli eventi più caratteristici e le eccellenze del territorio.

Questo è un passo importante verso un nuovo modo di vedere la progettualità nel nostro entroterra, dove grazie alla sinergia e collaborazione di più amministrazioni si è potuto ottenere il finanziamento a beneficio delle comunità. Si prevede l’affidamento dei lavori per i primi di giugno. Questi riguarderanno la riqualificazione e il miglioramento di strade di accesso ai Comuni di Isolabona, Apricale, Castel Vittorio e Bajardo.

Infine ci terrei a volgere un ringraziamento particolare al vice presidente della regione Liguria Alessandro Piana, al suo staff e agli uffici regionali della direzione agricoltura per la collaborazione istituzionale sempre dimostrata che ci ha accompagnato in questi mesi”.