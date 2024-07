Sanremo: camion 'aggancia' un'auto con gli stabilizzatori e ne distrugge altre due in via Calvino (Foto)

Si è rischiato davvero grosso, questa mattina in via Mario Calvino a Sanremo dove, un camion ha urtato un’auto che proveniva in senso contrario con lo stabilizzatore che si era improvvisamente aperto.

E’ accaduto intorno a mezzogiorno sulla strada di collegamento tra località Villetta e via Duca degli Abruzzi. Secondo il racconto di alcuni testimoni, il camion era in discesa quando si sono aperti gli stabilizzatori (le ‘gambe’ che servono quando è fermo per fissarlo a terra). Una di queste ha agganciato una Citroen C3 che stava viaggiando in salita. Il mezzo ha fatto una sorta di effetto fionda, finendo poi su due auto parcheggiate sulla destra, distruggendole quasi completamente.

Ha poi terminato la sua corsa contro il guard-rail, evitando di finire sottostrada, dove si trova una villetta. Miracolosamente illesa un’altra auto e lievemente ferito il conducente del camion. Poteva andare davvero peggio, visto che fortunatamente lo stabilizzatore ha colpito la Citroen sulla fiancata. Fosse finito sul parabrezza avrebbe potuto colpire anche il conducente, con conseguenze ben peggiori.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi. Alle forze dell’ordine non rimarrà che capire cosa sia effettivamente successo mentre un carro attrezzi dovrà rimuovere i mezzi distrutti.