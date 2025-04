Biodiversità e sostenibilità, lezione speciale dei Lions per gli alunni dell'Istituto Comprensivo Bordighera

Biodiversità e sostenibilità al centro dell'incontro proposto oggi dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria dell'istituto comprensivo Bordighera.

"Gli alunni hanno avuto l'opportunità di partecipare, questa mattina, a un incontro speciale organizzato dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi, focalizzato su temi della biodiversità e della sostenibilità" - fa sapere la dirigente scolastica dell'I.C. Bordighera, la dottoressa Tiziana Montemarani, presente all'iniziativa - "Un evento che ha permesso di ampliare le proprie conoscenze in modo diretto e concreto, al di fuori dell'aula scolastica".

"Durante l'incontro esperti e relatori del settore hanno discusso l'importanza della biodiversità per la salute del nostro pianeta, sottolineando il legame tra gli ecosistemi naturali e il benessere umano" - mette in risalto - "Gli alunni hanno potuto confrontarsi con professionisti che hanno reso l'apprendimento un'esperienza coinvolgente e stimolante. Diversi gli interventi dopo l'introduzione del Governatore Vincenzo Benza, i carabinieri forestali del gruppo provinciale di Imperia, rappresentati dal capitano Alberto Sarton, e l'apicoltore Fabrizio Zagni".

Montemarani ha, inoltre, sottolineato come "l'apprendimento non si limiti solo ai libri e alle lezioni in classe ma possa avvenire anche attraverso esperienze pratiche che stimolano la curiosità e la consapevolezza dei giovani cittadini. Un ulteriore passo verso la sensibilizzazione ambientale avverrà domani, giovedì 10 aprile, quando la collaborazione con i Lions e i carabinieri forestali proseguirà ai Giardini Loewe dove verrà piantato un ulivo in occasione della Festa dell'albero. Un momento che rappresenta un impegno tangibile per il futuro del nostro pianeta e permetterà agli studenti di contribuire personalmente a un'azione di cura e protezione del territorio".