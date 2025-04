Ventimiglia, giocare in sicurezza: nuovo tappeto antitrauma per la scuola di via Vittorio Veneto

Nuovo tappeto antitrauma nell’area giochi della scuola di via Vittorio Veneto a Ventimiglia. Si sono, infatti, conclusi i lavori di posa della pavimentazione specificamente progettata per attutire eventuali cadute dei bambini.

"Con grande soddisfazione annuncio la conclusione dei lavori di posa del nuovo tappeto antitrauma nell’area giochi della scuola di via Vittorio Veneto" - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta - "L’installazione di questa pavimentazione, realizzata con materiali di alta qualità e specificamente progettata per attutire eventuali cadute, è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale come parte di un programma più ampio di rinnovamento e miglioramento delle strutture scolastiche sul nostro territorio".