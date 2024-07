Sanremo: filo diretto tra Comune, centri storici e frazioni, l’assessore Dedali “Occasione per fare rete”

Per chi vive in un centro storico o in una frazione del Comune di Sanremo e non sa come comunicare velocemente con l’ amministrazione do oggi potrà scrivere al gruppo di lavoro dedicato: csf@comunedisanremo.it”. E’ nato infatti il canale di comunicazione diretto dedicato ai cittadini dei centri storici e delle frazioni di Sanremo.

Scrivendo a csf@comunedisanremo.it sarà possibile fissare un appuntamento con il gruppo di lavoro dedicato, coordinato dall’assessorato di competenza. Nel progetto sono impegnati i consiglieri Silvana Ormea, Giovanni Mascelli, Luca Marvaldi e Vittorio Toesca.