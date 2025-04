Paolo Diaspro ai vertici nazionali di Failp Cisal: al Congresso Nazionale di Rimini il sindacalista entra nella Segreteria Generale

Incarico di prestigio e responsabilità per Paolo Diaspro (nella foto) che entra a far parte della Segreteria Generale nazionale della Failp Cisal. La nomina è arrivata nel corso del dodicesimo Congresso Nazionale che si è svolto a Rimini al quale hanno partecipato delegati provenienti da ogni parte d'Italia, alla presenza del Segretario Confederale Cisal, Francesco Cavallaro. Oltre a Diaspro, della Segreteria Generale fanno parte Luigi Ferraro, Gennaro Tabacchini e Maurizio Moriccioni, ovvero «un gruppo - si spiega dal sindacato dei Postelegrafonici - di dirigenti sindacali con esperienza consolidata e profonda conoscenza delle dinamiche del settore».



Il Congresso di Rimini ha rinnovato dunque i quadri nazionali eleggendo all'unanimità e per acclamazione Salvatore Fasciana nuovo Segretario Generale Failp Cisal, ruolo che prenderà dopo aver ricoperto quello di vice. «Il Congresso - dice Paolo Diaspro, condividendo il pensiero del nuovo direttivo - ha rappresentato un'occasione di confronto su temi centrali per il futuro del lavoro, in particolare sull'impatto dell'evoluzione tecnologica e sulle prospettive delineate dal nuovo Piano Industriale del Gruppo Poste Italiane,' Connecting Plattaform'. Dalla discussione, infatti, è emersa la necessità di anticipare i futuri scenari e adottare strategie capaci di garantire la tenuta occupazionale, promuovere innovazione e inclusione, sostenere la riqualificazione professionale e migliorare le condizioni economiche e lavorative».