Ventimiglia, al via la Battaglia di Fiori Kids: cambia la viabilità in città (Foto)

Cambia la viabilità a Ventimiglia in occasione della Battaglia di Fiori Kids. Alcune strade, infatti, questa sera saranno chiuse al traffico per consentire il passaggio dei carri lungo la passeggiata Oberdan, via Milite Ignoto, via Veneto e via Chiappori. Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale.

Strada chiusa a 50 metri, con possibilità di parcheggio, in corrispondenza degli incroci all'altezza del Lungo Roja Rossi, via Veneto, via Giovanni XXIII e via Roma, all'altezza della caserma dei carabinieri.

Sarà, inoltre, vietato il transito in uscita dal parcheggio dell'ex Gil in via Chiappori dalle 20 a fine manifestazione. Verrà, infatti, posizionato un autocarro a chiusura dell’accesso al circuito dei carri allegorici.